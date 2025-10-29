Netflix se „razumno“ širi u interaktivna iskustva

Netflix je ulagao mnogo vremena i energije u igre, ali kompanija vidi svoj rad na igrama kao deo šire inicijative oko interaktivnosti, rekao je ko-izvršni direktor Greg Peters na današnjem pozivu o zaradi za treći kvartal 2025. godine.

„Do sada smo uglavnom govorili o našem radu u ovoj oblasti kao o igrama jer je to jednostavna skraćenica“, rekao je. „Ali ovu inicijativu vidimo više kao interaktivnost u širem smislu. Kako interaktivnost postaje komplementarna linearnom pripovedanju? Kako je u stanju da otključa potpuno nova zabavna iskustva?“ Kao primer, pomenuo je glasanje u realnom vremenu, koje Netflix trenutno testira sa emisijom „Večera uživo sa David Chang “ i planira da koristi sa svojim oživljavanjem emisije „Potraga za zvezdama“ uživo u januaru. „Očekujemo da ćemo u budućnosti pružiti i druge interaktivne funkcije kako bismo produbili angažovanje sa događajima uživo“, rekao je Peters.

Nedavno je Netflix takođe promenio svoju strategiju igranja kako bi se delimično fokusirao na igre za više igrača, uključujući seriju koju ćete moći da igrate na svom televizoru koristeći pametni telefon kao kontroler. „Ovim igrama je izuzetno lako pristupiti“, rekao je Peters. „Baš je kao i našim serijama i filmovima. Skrolujete do kartice igara, izaberete šta god želite, kliknete na to i u igri ste. Ne treba vam poseban kontroler – to je ključ ovog pristupa.“

U „godinama koje dolaze“, Netflix očekuje da će „kreatori zaista pronaći zanimljive i nove načine da otključaju svu moć koja se nalazi u ovom neverovatno naprednom kontroleru koji svi slučajno imamo u džepovima, a to su, naravno, naši telefoni“, rekao je Peters.

Kompanija takođe ulaže napore u ponudu igara zasnovanih na sopstvenim franšizama, igara za decu i popularnijih naslova poput Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Svojim pristupom, Netflix vidi da „ne samo da proširuje angažovanje publike pričom, već stvara sinergiju koja pojačava oba medija, interaktivnu i neinteraktivnu stranu“, prema Pitersu. „Pokreće angažovanje i zadržavanje, stoga podržava posao.“ Kompanija će u budućnosti „razumno povećati naša ulaganja u ovoj oblasti“, ali je Netflix „izuzetno uzbuđen zbog napretka koji je pred nama“.

Izvor: TheVerge