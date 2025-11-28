Pokloni za geek-a | PC Press
Netflix se srušio pred premijeru 5. sezone „Stranger Things“

Milan Živković

Netflix je pao za hiljade korisnika širom sveta neposredno nakon što su prve četiri epizode pete sezone Stranger Things postale dostupne za gledanje, piše Engadget.

Downdetector je počeo da registruje neuobičajen broj prijava već desetak minuta pre 20 časova po istočnom vremenu, kada je premijera zvanično trebalo da počne. Broj prijava popeo se na gotovo 14.000 pre nego što je počeo naglo da opada.

Prema pisanju portala Entertainment Weekly, pogođeni korisnici dobijali su grešku NSEZ-403, koja ukazuje da njihov nalog ne može da se poveže sa Netflix-om. Na ekranima su se pojavljivale poruke poput „Something went wrong“ i „Sorry, we’re having trouble with your request“. Za grešku NSEZ-403 Netflix preporučuje prebacivanje na drugi uređaj.

Zanimljivo je da je kreator serije ranije naveo da je Netflix unapred povećao propusni opseg za 30 odsto kako bi sprečio pad sistema tokom premijere. Kompanija je saopštila da su neki korisnici kratko imali problem pri strimingu na televizorima, ali da je usluga za sve naloge potpuno vraćena u roku od pet minuta.

U petoj sezoni Stranger Things ekipa iz Hawkinsa ponovo se suočava sa Vecnom, poslednji put. Nakon početne četiri epizode, Netflix će objaviti još tri 25. decembra, dok je finale zakazano za 31. decembar.

