Netflix sprema veliku filmsku godinu

Netflix je najavio čak 70 filmova za 2021. godinu, što je najveći poduhvat do sada. Takva situacija je postala moguća još 2020. godine, budući da bioskopi ne radi zbog pandemije korona virusa.

Spisak filmova uključuje i jedan od najskupljih do sada – Red Notice – akcionu priču u kojoj su zaigrali Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot, te nastavke romantičnih komedija The Kissing Booth i To All the Boys I’ve Loved Before. Tu su i mnoge drame, među njima i rediteljski debi Halle Berry, te priča u kojoj igraju Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence.

Platformi su se okrenuli i oni koji su smatrali da su streaming servis kuga koja će pojesti kinematografiju, pa je Netflix postao jedan od značajnijih studija u uslovima sveopšte izolacije. Rivalski studiji kasne sa projektima, budući da se nisu tako dobro snašli u izmenjenom svetu, pa je većina velike naslove odložila dok se ne otvore bioskopi.

Netflix je tokom 2020. preuzimao i filmove onih studija koji su ostali bez bioskopa, što bi moglo da postane trend, i ostane navika čak i posle pandemije.

Izvor: Bloomberg

Podelite s prijateljima

Tweet