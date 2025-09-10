Netflix unapređuje svoju funkciju „Momenti“
Netflix je prošle godine pokrenuo funkciju seckanja scena za mobilne uređaje pod nazivom „Momenti“, koja korisnicima omogućava da brzo sačuvaju svoje omiljene scene iz emisija i filmova u okviru Netflix aplikacije. Striming gigant je u sredu objavio ažuriranje, omogućavajući korisnicima da navedu i početnu i krajnju tačku prilikom čuvanja scene.
Ljudi sada imaju mogućnost da prilagode završetak scene, što im omogućava da kreiraju klipove koji su dugi ili kratki koliko žele. Ranije su korisnici mogli da podese samo početnu tačku prilikom čuvanja scene.
Da biste koristili ovu funkciju, počnite da gledate emisiju ili film, a zatim dodirnite bilo gde na ekranu i kliknite na dugme „Isečak“. Nakon čuvanja, klip će se nalaziti na kartici „Moj Netflix“ da biste ga ponovo gledali kasnije. Takođe možete da delite na društvenim mrežama, a vaši pratioci mogu da kliknu na objavu da bi bili preusmereni na određenu scenu u okviru Netflix aplikacije.
Ovo ažuriranje se poklapa sa objavljivanjem 2. dela druge sezone serije „Sreda“. Pokretanje ažuriranja „Momenti“ uz hit seriju, u kojoj će Lejdi Gaga gostovati kao zvezda, verovatno će stvoriti uzbuđenje za seriju i podstaći fanove da dele scene na društvenim mrežama.
Izvor: TechCrunch