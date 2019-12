Netflix: ‘Watch Now’ opcija podseća na regularnu televiziju

Netflix ima toliko korisnika širom sveta, da svaka promena, pa i ona najmanja, može da izazove neočekivane efekte. Promene su naravno brojne, a sa njima evoluiraju i gledalačke navike korisnika.

Tako je zanimljiva opcija koja korisnicima omogućava da provedu što manje vremena u pretraživanju sadržaja, te odmah urone u program i skrate beskonačno skrolovanje. U teoriji bi to trebalo da utiče na povećanje gledanosti, a radi se o novoj opciji “Watch Now,” koja upravo skraćuje put do destinacije za gledanje.

Tako će Netflix korisnici uskoro dobiti funkciju kojom će se, na primer, automatski pokretati epizoda serije koju neki korisnik prati, ili nešto za šta su algoritmi odlučili da se uklapa u gledalački ukus korisnika. Korisnici će dobijati informaciju o tome zašto im se pušta neki program, ali opcija i dalje podseća na običnu televiziju gde korisnik gleda ono što mu se nudi.

Netflix konstantno eksperimentiše sa novim opcijama, a u mnogim domovima je već u potpunosti zamenio televiziju. Sa “Watch Now” bi mogao još više da se približi tome, te korisnicima donese onu radost koja može da se oseti samo kada se na televiziji slučajno „ulovi“ neki omiljeni film.

Izvor: BGR

