Netflix za Noć veštica: Drugačija budućnost horor filma

Oni koji vole horor film, te stravu i užas uopšte, raduju se Noći veštica. Istina je da je u pitanju praznik koji se slavi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je kroz filmove odavno stigao i u druge krajeve sveta. Streaming servisi čine da se taj proces dodatno pojača, budući da se svakog oktobra nudi veliki broj svežih horor sadržaja.

Netflix je i do sada u oktobru nudio solidnu količinu novih horor filmova i serija. Tako je i ove godine, ali je nešto ipak drugačije. Naime, u “Netflix and Chills” ponudi našao se i veliki broj internacionalnih horor filmova – od korejskog zombi filma do nemačke drame o rivalskim pivarama. Tako je Netflix u tradiciju koja je do sada bila uglavnom „čisto američka“ uveo i strašne filmove na drugim jezicima. Eksperti tvrde da to otkriva mnogo o budućnosti Netflix-a, ali i horor filma uopšte.

Naime, horor film ne zahteva velike budžete (da, specijalni efekti mogu da budu strašni, ali može i čudovište koje se krije u mraku), što znači da siromašnije filmske kuće mogu da konkurišu holivudskim studijima. Druga važna stvar je to što sva istraživanja ukazuju da je prosečnom američkom gledaocu sve o nekom drugačijem društvu, te kulturi, strašno, a zbog toga što se o drugim delovima sveta uglavnom ne zna mnogo.

Tako se otvara pozamašan prostor za horor filmove koji nisu na engleskom jeziku, a Netflih već dobro razume potencijal internacionalnih sadržaja – neki od najvećih hitova, na primer Dark i Money Heist, nisu na engleskom jeziku.

Izvor: Inverse

Podelite s prijateljima

Tweet