Netgear Wi-Fi 7 mesh sistem najpristupačniji

Netgear je lansirao Orbi 370, najnoviji i najpristupačniji dodatak svom portfoliju Wi-Fi 7 mesh rutera. Po ceni od 349,99 dolara za paket od tri rutera (koji uključuje ruter i dva satelita), košta samo delić cene drugih Netgear-ovih Wi-Fi 7 sistema, poput vrhunskih Orbi 870 i 970, ili serije Orbi 770 od 999,99 dolara koju su objavili prošle godine.

Dva paketa koja sadrže ruter i jedan satelit dostupna su za 249,99 dolara za one u manjim domaćinstvima, a dodatni Orbi 370 sateliti mogu se kupiti za 149,99 dolara za proširenje pokrivenosti mesh mreže. Netgear kaže da je Orbi 370 kompatibilan sa bilo kojim provajderom usluga i podržava Wi-Fi brzine do 5 Gbps

I ruter i sateliti uključuju integrisane 2,5 Gbps Ethernet portove, što omogućava korišćenje žičnih veza sa zahtevnijim uređajima poput igraćih konzola i pametnih televizora. Orbi 370 podržava opsege od 2,4 GHz i 5 GHz, koji se mogu kombinovati pomoću Multi-Link Operation (MLO) kako bi se potencijalno obezbedilo brže preuzimanje, manje kašnjenje i stabilnija veza sa Wi-Fi 7 uređajima..

Pristupačnija početna tačka je usmerena na domaćinstva u razvoju ili one sa „umereno zahtevnim Wi-Fi potrebama“, prema Netgear-u, ali će verovatno privući i svakoga ko je tražio izgovor za nadogradnju sa starijih bežičnih mrežnih standarda.

I dalje su vam potrebni uređaji kompatibilni sa Wi-Fi 7 – koji su prilično retki – da biste zaista koristili Wi-Fi 7 funkcije, ali Orbi 370 je unazad kompatibilan sa Wi-Fi 4/5/6/6E. Dodata stabilnost koju MLO funkcija može da pruži bežičnim vezama može se preneti i na uređaje koji koriste starije Wi-Fi standarde, pružajući nešto od čega korisnici mogu odmah imati koristi ako se pripremaju za budućnost sa mesh ruter sistemom.

