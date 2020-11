Neuralink i ljudski mozak: Naučnici zabrinuti zbog mogućeg pregrevanja čipova

O Neuralink čipovima se intenzivnije govori od sredine 2019. godine, budući da su u to vreme pristigli rezultati koji su bili mnogo više od očekivanog, te su išli u korak sa najegzotičnijim naučno-fantastičnim scenarijima. Naime, kompanija koja je u vlasništvu Elona Muska je u to vreme objavila da je kreirala robota koji implante za interakciju sa računarima može da integriše duboko u ljudski mozak.

Zabrinutost izrazili Musk-u

Zabrinuti naučnici su se nedavno na Twitteru obratili Musk-u i pokrenuli pitanje pregrevanja čipova. Prvi rezultati su dobijeni na osnovu testiranja na laboratorijskim pacovima u čije je mozgove implantirano 1.500 elektroda, za koje još uvek ne može sa sigurnošću da se tvrdi da bi funkcionisale i u ljudskom mozgu.

Ako se pokaže kao funkcionalna, tehnologija bi na prvom mestu, tvrde u kompaniji Neuralink, trebalo da posluži za vraćanje pokretljivosti, vida, te sposobnosti govora i čula sluha onima koji su ih izgubili, dok Elon Musk, sa druge strane, tvrdi da će povezivanje mozgova sa kompjuterima biti jedini način da se održi korak sa razvojem veštačke inteligencije. Tako bi tehnologija koja je zamišljena kao lek moga da posluži kao nešto daleko moćnije.

O jednom problemu se nije govorilo sve do sada, pa su zabrinuti eksperti temu pokrenuli na Twitteru. Radi se o problemu pregrevanja čipova, o kojem niko ne govori, a koje bi moglo da izazove komplikacije. Pomenuto je i da bi čipovi mogli da izazovu curenje likvora (cerebrospinalne tečnosti), a zbog toga što bi povećana električna aktivnost mogla da dovede do veće proizvodnje tečnosti čiji je zadatak da ublaži pregrevanje. Elon Musk je u svom odgovoru naveo da sistem vodi računa o mozgu, i to da će se operacije preusmeravati na ekstenzije superkompjutera. Dodao je i da čipovi imaju senzore za praćenje temperature i da su konstruisani tako da samostalno vode računa da ne dođe do pregrevanja.

