Neuralink konkurencija: Još jedan čip za ljudski mozak

Neuralink je poznat još od 2018. godine, kada se prvi put izašlo u javnost s informacijama o implantima za ljudski mozak. Danas mu je najveća konkurencija Precision Neuroscience, startap koji je nastao 2021. godine. Iz konkurentske kompanije kažu da su nedavno postavili novi rekord – u mozak živog ljudskog učesnika su stavili čip sa 4.096 elektroda (prethodni rekord je bio 2.048).

U aprilu i maju 2023. godine lekari sa Univerziteta u Zapadnoj Virdžiniji su novu Precision Neuroscience tehnologiju testirali na tri pacijenta. Prvo su im u mozgove ugradili tanke trake od materijala koji liči na celofan. Napravljene su tako da se prilagode površini mozga, a da ne oštete okolno tkivo.

Tokom 15 minuta, koliko je trajalo testiranje, trake su uspele da pročitaju, mapiraju i kontrolišu aktivnosti mozga. Iako se radi o kratkom testu, u pitanju je veliki korak za interfejs koji bi mozak mogao da spoji s računarom ili nekim drugim spoljnim uređajem.

Sve podseća na no što je Musk 2019. godine govorio o planovima kompanije Neuralink: tada je rekao da su čipovi zamišljeni kao segmenti koji su ojačani veštačkom inteligencijom, koji mere i stimulišu moždanu aktivnost. Tvrdio je da će moći da rešavaju i poteškoće koje potiču iz nervnog sistema – „od autizma, preko šizofrenije, do gubitka pamćenja u starijoj dobi“. Eksperti su kasnije reagovali, a kako bi istakli da autizam nije bolest, i da samim tim ne može da se izleči i da mnogi koji žive sa autizmom to stanje osećaju kao vitalni deo identiteta.

Novi Precision Neuroscience čip sa 4.096 elektroda je još ozbiljnija konkurencija, budući da veći broj elektroda naučnicima omogućava da mapiraju aktivnost neurona u do sada neviđenoj rezoluciji, što će na kraju pomoći da se misli prevedu u nameravane akcije.

Ovo je bio 14. put da je Precision testirao čip na ljudskom mozgu, a operaciji su prisustvovali i mediji. Kažu da će se njihov čip na tržištu pojaviti već 2025. godine, naravno ako sve bude teklo po planu.

