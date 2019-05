Nevolje sa robotskim pozivima

Izgleda da je sve neizvesnije ko se nalazi sa druge strane telefonske slušalice, budući da je tokom 2018. godine u Sjedinjenim Američkim Državama prosleđeno oko 48 milijardi robotskih poziva, što je za 46% više nego 2017. Očekuje se da će više od polovine telefonskih poziva koji se budu dogodili tokom 2019. biti robotske prirode, te zakonodavci žure da ovaj problem regulišu.

Radi se o tome da su neophodni bolji alati koji bi korisnike štitili od nepoželjnih poziva, te bi američki Kongres uskoro trebalo da se pozabavi ovim pitanjem. Pretpostavlja se da su zbog toga provajderi kao što su Comcast, AT&T i T-Mobile predstavili nove tehnologije za zaštitu od robotskih poziva, te je tako nastao STIR/SHAKEN (Secure Telephone Identity Revisited and Signature-Based Handling of Asserted Information Using Tokens) protokol koji korisnike obaveštava o tome da li neki poziv dolazi sa sumnjivog broja. Jednom kada svi brojevi budu autentifikovani korisnici će znati kada je neki poziv samo robotski spam.

STIR/SHAKEN ipak neće moći da samostalno reši problem, a najpre zbog toga što zahteva partnerstvo sa velikim brojem kompanija koje su neophodne u procesu implementacije nove tehnologije. Naime, autentifikacija poziva se bitno razlikuje od blokiranja, te ima neka značajna ograničenja jer STIR/SHAKEN dozvoljava samo identifikovanje onih poziva koji dolaze od korisnika koji je prepoznat kao „stvaran“, te spameri lako mogu da zaobiđu protokol i prevare onoga koga pozivaju. Pored toga, novi protokol ne može da blokira pozive, budući da su provajderi u obavezi da uspostave vezu za sve svoje korisnike.

I tu na scenu stupaju aplikacije za blokiranje robotskih poziva, poput RoboKiller i Nomorobo, koje nisu u zakonskoj obavezi da korisnika povežu sa onim koji ga poziva. Radi se o rešenju koji bi problem trebalo da ublaži sve dok zakonodavci i provajderi ne donesu regulative zahvaljujući kojima će korisnici biti bezbedni od ovakvih zloupotreba. Ističe se da se ne radi o metodama koje bi samo trebalo da smanje broj ovakvih poziva, već i o načinima koji bi trebalo da spreče kriminalne zloupotrebe i brojne prevare koje pogađaju veliki broj korisnika.

Izvor: The Verge

