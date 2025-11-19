New Glenn uspešno stigao u svemir drugi put

Nakon otkazivanja ranijeg pokušaja, raketa je poletela prema planu.

Blue Originova raketa New Glenn završila je svoj drugi let. Raketа je lansirana iz Svemirske stanice Cape Canaveral na Floridi i uspešno se odvojila od prvog stepena, koji je potom sleteo na morsku platformu Blue Origina pod nazivom „Jacklyn“.

Ovo lansiranje predstavlja prvi put da je kompanija uspela da uhvati i povrati New Glenn booster za kasniju ponovnu upotrebu. Prvi let rakete, izveden u januaru. Tada je takođe je uspešno stigao u svemir, ali tada Blue Origin nije uspeo da spase booster, koji je završio u vodi. Kompanija je planirala drugi let za 9. novembar. Međutim je bio otkazan u poslednjem trenutku zbog vremenskih uslova.

Druga misija New Glenna takođe je značajna zbog svog tereta. Raketa je ponela NASA-ine satelite namenjene Marsu, kao deo misije ESCAPADE. S obzirom na blisku saradnju između NASA-e i SpaceX-a, rad sa Blue Originom mogao bi da predstavlja važan znak poverenja.

To bi takođe moglo da znači da je New Glenn u dobroj poziciji da pomogne drugoj kompaniji koju je osnovao Džef Bezos da ubrza svoje planove za satelitsku mrežu. Blue Origin već ima ugovor sa Amazonom za lansiranje satelita „Amazon Leo“ (novog imena za raniji Project Kuiper) u svemir. Amazon Leo je pozicioniran kao konkurent Starlinku.

Iako je SpaceX izveo mnogo više lansiranja svoje rakete Starship nego Blue Origin s New Glennom, imao je i veliki broj spektakularnih neuspeha. Blue Origin i dalje mora da sakupi više letova kako bi potvrdio pouzdanost. Ali ukoliko uspe da ponovi ovakav rezultat, mogao bi postati ozbiljna pretnja SpaceX-u.

