New York Times gradi tim za istraživanje AI u redakciji 

New York Times će početi da gradi tim za istraživanje upotrebe generativne veštačke inteligencije u svojoj redakciji. Zach Seward, koga je publikacija nedavno angažovala da predvodi inicijative za veštačku inteligenciju, objavio je na Threads da će tim biti „fokusiran na korišćenje prototipa generativne veštačke inteligencije i drugih tehnika mašinskog učenja kako bi pomogao u izveštavanju i kako se Tajms predstavlja čitaocima. ”

Seward post kaže da Times planira da angažuje inženjera za mašinsko učenje, softverskog inženjera, dizajnera i nekoliko urednika kako bi zaokružili inicijativu AI redakcije. Do sada je Times objavio liste poslova za pomoćnika uredničkog direktora za AI inicijative i višeg urednika dizajna.

„Tim, na čelu sa direktorom redakcije za A.I. inicijative, takođe će uključiti kolege sa mešavinom inženjerskih, istraživačkih i dizajnerskih talenata, koji će delovati kao neka vrsta skankvorks tima u redakciji. Zajedno će se udružiti sa drugim timovima u grupama za vesti, proizvode i tehnologiju kako bi preneli najbolje ideje od prototipa do proizvodnje“, delimično se navodi na listi za pomoćnika uredničkog direktora, AI inicijative.

U dopisu objavljenom nakon Sjuardovog angažovanja, Times je rekao da, iako je uzbuđen što će doneti AI alate u kompaniju, čvrsto je u svom uverenju da će „Tajmsovo novinarstvo uvek izveštavati, pisati i uređivati naši stručni novinari.

Times je imao težak odnos sa generativnom veštačkom inteligencijom. Bila je to jedna od prvih novinskih organizacija koja je blokirala OpenAI-ov veb pretraživač da skreše svoj sadržaj. To se zatim pretvorilo u tužbu protiv kompanije AI i Microsofta, najvećeg investitora OpenAI-a, navodeći da ChatGPT reprodukuje svoje članke od reči do reči i da to podriva odnos publikacije sa čitaocima i lišava je prihoda. Nije jasno da li će Times biti partner sa dobavljačem AI modela ili će napraviti sopstvene alate.

Mnoge novinske organizacije počele su da istražuju kako (i da li) da donesu AI, kako generativno tako i „tradicionalno“ mašinsko učenje, u redakcije. Akel Springer, izdavač Politico i Business Insider, potpisao je ugovor sa OpenAI-om da deli sadržaj sa AI kompanijom i istraži kako da koristi veštačku inteligenciju u njenom izveštavanju. Associated press je takođe potpisao sličan sporazum.

Naravno, uvek je teško spojiti AI i redakcije. Do sada je doneo proliferaciju lažnih vesti i priča koje je napisala veštačka inteligencija sa lažnim ljudskim licima. Međutim, ovaj eksperiment bi mogao biti drugačiji. Times će i dalje imati ljudske novinare da pišu vesti.

