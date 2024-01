New York Times tuži OpenAI i Microsoft

Poznata novinska kuća, New York Times, podnela je tužbu protiv kompanije OpenAI, koja je napravila ChatGPT, za povredu kopirajta tokom treniranja njihovog AI sistema. Tužba je podneta i protiv Microsoft-a, koja je investirala 10 milijardi dolara u OpenAI, navodeći da su ove dve kompanije odgovorne za štetu koja se meri „milijardama dolara“.

U tužbi je navedeno da su „milioni“ članaka objavljenih u New York Times-u, upotrebljeni za treniranje ChatGPT-a bez dozvole, omogućavajući da se ovaj AI sistem sada takmiči sa novinama, kao validan izvor informacija. Kada se ChatGPT upita o nekim tekućim događajima, on generiše odgovor koji predstavlja sažetu verziju informacija objavljenih u New York Times člancima, kojima inače ne može da se pristupi bez plaćanja pretplate.

To, prema tužbi, znači da su čitaoci mogli da dobiju pristup sadržajima New York Times-a bez plaćanja. Zbog toga je ova novinska kuća izgubila zaradu od pretplate, ali i od reklama, na koje čitaoci klikću kada posete njihov web sajt. Dat je i primer Bing pretraživača, koji poseduje neke od opcija ChatGPT-a, koji je davao rezultate preuzete iz New York Times-a, bez linkovanja originalnog članka.

Tužba je podneta u sredu, nakon što je New York Times bezuspešno pokušavao da još od aprila reši problem direktnim kontaktom sa ove dve kompanije. Ovo nije jedina tužba protim OpenAI-a. U septembru je sličnu tužbu podnela grupa američkih autora, uključujući i George RR Martina, dok je grupa računarskih eksperata podnela zajedničku tužbu protiv OpenAi-a, Microsoft-a i GitHub-a, koji su naveli da je njihov programski kod upotrebljen bez dozvole za treniranje Copilot-a.

Izvor: BBC

