Newzoo: Do 2023. godine preko 3 milijarde gejmera

Kompanija za analitiku igara i esport-a, Newzoo, je krajem prošle nedelje objavila svoj godišnji izveštaj o veličini i stanju industrije video igara. Firma predviđa da će 2020. godine globalni prihodi industrije igara od potrošača iznositi 159,3 milijarde dolara, što je 9,3% više nego u prethodnoj godini. Newzoo predviđa da će tržište do kraja 2023. godine premašiti 200 milijardi dolara.

Važno je napomenuti da podaci isključuju prihode od in-game oglašavanja (koji su porasli za više od 59% tokom izolacije zbog COVID-19, prema Unity-ju) i tržište gejming digitalnih sredstava kojima se trguje između potrošača. Advertajzing u igrama predstavlja značajan izvor prihoda za mnoge kompanije mobilnih igara. In-game oglasi samo u SAD-u su prošle godine ostvarili približno tri milijarde dolara prihoda od industrije, prema eMarketer-u.

Skoro 40% svetske populacije biće gejmeri do 2023. godine

Od 7,8 milijardi ljudi na planeti, od kojih 4,2 milijarde (53,6%) ima internet konekciju, 2,69 milijardi će igrati video igre ove godine, a Newzoo predviđa da će taj broj dostići tri milijarde 2023. godine. Možda zvuči suludo očekivati da će 39% svih ljudi na planeti biti gejmeri, ali demografske promene pokreću ovaj trend, jer većina mladih igra igrice.

Rast pokreću mobilne igre i velika imena poput Fortnite, League of Legends, Pokemon Go, PUBG i Call of Duty. Tokom pandemije broj raste ubrzanim tempom. Do kraja ove godine imaćemo 2,7 milijardi gejmera širom sveta, pri čemu će 2,5 milijardi igrati na mobilnom, 1,3 milijarde igrati na PC-u, a 800 miliona na konzoli. (To čini više od 2,7 milijardi, jer ljudi igraju na više uređaja). Zahvaljujući tržištima u rastu u regionima poput Azijsko-pacifičkog, Bliskog Istoka, Afrike i Latinske Amerike, ovaj broj je na putu još većeg rasta u narednim godinama.

