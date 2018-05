Next@Acer 2018: Fokus na gejmingu

Acer je, kao i prethodnih godina, predstavio svoju najnoviju ponudu na Next@Acer događaju u Njujorku. Ove godine je fokus stavljen na gejming laptopove koji postaje sve popularniji, a tu su i novi Chromebookovi.

Acer je ove nedelje održao sada već tradicionalni Next@Acer događaj na kome su predstavljeni proizvodi koji će se naći u prodaji ovog leta i jeseni. Veliki deo događaja bio je fokusiran na gejming, pa su tako otkriveni nove desktop konfiguracije, periferije, ali i laptopovi.

Najintersantnija je bila najava novog gejming desktop računara nazvanog Predator X, koji koristi sve predsnoti korišćenja dva Xeon procesora. Ipak, nije mnogo više otkriveno, verovatno kako bi se iskoristila prilika da se još jednom promoviše ova, nesumnjamo, vrhunska gejming konfiguracija.

Iako je akcenat stavljen na gejming, Acer je predstavio i nekoliko “običnih” laptopova, kao i premium Chromebook koji bi trebao da se direktno takmiči sa Pixelbook laptopom. I pored toga što je predstavljeno zaista puno proizvoda, Acer CEO Jason Chen je najavio još proizvoda koji će biti najavljeni u narednim mesecima.

Gejming konguracije

Acer očigledno želi da zauzme sam vrh kada su gejming desktop računari u pitanju. Predstavljeno je više opcija za svakog ko voli igranje sa maksimalnim podešavanjima.

Predator Orion 5000 desktop



Predator dolazi u dve varijante, PO5-610 i PO5-600, a glavna razlika je u broju procesora i grafičkih karti. Jača verzija Predatora sa oznakom 610 dolazi sa četiri procesora, sa ponudom u rasponu od Core i5-8400 do Core i7-8700K sa do 32GB Intel Optane memorije. Ono što je svakako najinteresantnije kod ove konfiguracije je mogućnost rada dve grafičke karte u SLI modu. Možemo samo da zamislimo koliko će koštati konfiguracija koja će imati uvezane dve GeForce GTX 1080 Ti grafičke karte. U ponudi će biti i slabije opcije sa 1080, 1070 i 1060 grafičkim kartama.

Što se tiče memorije, konfiguracija podržava do 64GB DDR4 RAM memorije sa radnik taktom od 2,666MHz. Igre ćete moći da instalirate na hard disku od 3TB, a tu je i super-brzi SSD od 512GB. Što se tiče skromnije PO5-600 opcije, ona će se isporučivati u dve opcije sa procesorima, a to su: i7-8700 i i5-8400. U ovoj opciji radiće “samo” jedna grafička karta i to GeForce GTX opcije 1080, 1070 i 1060.

Predator Orion 3000 desktop

Acer Predator Orion 3000 predstavlja kompaktniju verziju PO5-600, gde će moći da se nađe i konfiguracija sa GeForce GTX 1050 Ti.

Nitro 50 desktop

Acer Nitro 50 opcija je praktično AMD verzija Oreon konfiguracije, kad su u pitanju grafičke karte, pa su tako dostupne Radeo RX 580X i Radeo RX 580 (iako će biti dostupne i GeForce karte).

Predator Helios 500 Laptop

Acer je predstavio Predator Helios 500 model u beloj i zlatnoj kombinacijii što pomalo odstupa od klasičnih boja za gejming laptopove. Ono što svakako ostaje dosledno je gejming dizajn kakav se može videti i kod ostalih proizvođača poput Asusa. Model 500 dolazi sa IPS G-SYNC displejem od 17,3 inča sa opcijom za 4K i FHD rezolucije. Ove ambiciozne rezolucije će pokretati četiri procesora, a opcije idu od Core i5-8300H do Core i9-8950HK. Pomalo iznenađuje što je za grafički odabrana GeForce GTX 1070 opcija a ne superiornija 1080 (Ti). Što se tiče RAM-a, laptop dolazi sa 16GB ali i mogućnošću ugrađivanja do 64GB.

Novi Chromebook modeli

Chromebook neki obožavaju, dok se drugi ježe ovog operativnog sistema. Ukoliko volite njegove specifičnosti obradovaće vas najava nekoliko novih modela: Chromebook Spin 15, Chromebook 15, Chromebook Spin 13, Chromebook 13 i Chromebook Tab 10. Spin oznaka znači da je moguće rotirati ekran.

Acer Swift 5

Za mejnstrim korisnike Acer je predstavio unapređen Swift 5 model sa pet opcija procesora od i3-7020U do i7-8550U. Originalno model stiže sa 16GB DDR4 RAM-a sa mogućnošću ugradnje do 32GB (2x16GB).

Ovo su najvažniji komadi hardvera sa Next@Acer konferencije, ali sigurni smo da je kompanija spremila neko iznenađenje koje će se otkriti u narednim mesecima. Ukoliko ste fan gejminga, možda nije loša ideja da pripremate upgrade ove jeseni, a Acer svakako ima svoje adute.

Izvor: Acer

Podelite s prijateljima

Tweet