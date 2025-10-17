NHTSA pokreće istragu o Teslinoj tehnologiji „potpune samovožnje”

Agencija je primila više od 50 prijava o saobraćajnim prekršajima izazvanim FSD sistemom.

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) otvorila je istragu o 2,88 miliona Teslinih električnih vozila opremljenih sistemom „Full Self-Driving” (FSD). Agencija je primila više od 50 prijava koje uključuju kršenje saobraćajnih propisa i brojne sudare.

NHTSA nadgleda bezbednosne standarde u saobraćaju u SAD. Agencija navodi da Teslin FSD softver „izaziva ponašanje vozila koje krši zakone o bezbednosti u saobraćaju”. Tu je uključen i prolazak kroz crveno svetlo i vožnju u pogrešnom smeru.

U šest prijava navedeno je da je Teslino vozilo sa aktivnim FSD sistemom „prišlo raskrsnici sa crvenim svetlom. Zatim je nastavilo da vozi kroz raskrsnicu i sudarilo se sa drugim vozilima“. Istraga će početi preliminarnom procenom. Nakon toga agencija može naložiti opoziv vozila ako proceni da postoji ozbiljan rizik po javnu bezbednost.

Ovo nije prva Teslina istraga ove godine. NHTSA je već otvorila slučajeve u vezi sa funkcijama Smart Summon i Actual Smart Summon. Ove funkcije omogućavaju vlasnicima da vozilo samo dođe do njih s parkinga, kao i o potencijalno opasnim kvakama na vratima Modela Y iz 2021. godine.

Tesla redovno objavljuje sopstvene izveštaje o bezbednosti, Kompanija tvrdi da je broj nesreća po milion pređenih kilometara znatno manji kada je FSD aktivan nego kada nije. Ipak, kompanija uporno pokušava da spreči javno objavljivanje detaljnih podataka o nesrećama uz obrazloženje poverljivosti.

Izvor: Engadget