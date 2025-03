Niantic planira da proda svoju gejming diviziju za 3.5 milijardi dolara

Niantic, kompanija koja stoji iza izuzetno popularne augmented reality (AR) igre Pokémon Go, navodno razmatra prodaju svoje video-igračke divizije. Prema izvorima Bloomberga, potencijalni dogovor mogao bi vredeti samo 3,5 milijardi dolara – značajan pad u odnosu na vrednost kompanije iz 2021. godine, kada je prikupila dodatna sredstva po proceni od 9 milijardi dolara.

Pad popularnosti i neuspeh novih igara

Iako Pokémon Go i dalje ima posvećenu bazu igrača, igra više ne uživa istu popularnost kao u vreme lansiranja ili tokom pandemije COVID-19. Prošle godine je prijavljeno oko 80 miliona mesečno aktivnih korisnika, što je drastičan pad u poređenju sa vrhuncem igre, kada je imala 232 miliona igrača. U periodu svoje najveće slave, Pokémon Go je generisao skoro milijardu dolara godišnje, dok danas ta zarada iznosi oko polovinu te sume.

Pokušaji Niantica da ponovi uspeh Pokémon Go nisu dali očekivane rezultate. Njihove kasnije igre, iako bazirane na sličnoj AR mehanici, nisu uspele da privuku široku publiku. Harry Potter: Wizards Unite trajao je oko tri godine, dok je NBA All World ugašen nakon samo pet meseci. Pikmin Bloom i Monster Hunter Now i dalje postoje, ali nikada nisu postali finansijski uspešni kao njihov stariji „brat“. Takođe, Niantic je 2021. godine prikupio investicije s ambicijom da stvori „stvarni metaverzum“, ali taj projekat još uvek nije zaživeo.

Problemi u industriji i potencijalna prodaja Scopelyju

Niantic je takođe pogođen talasom otpuštanja u gejming industriji. Kompanija je 2022. godine smanjila broj zaposlenih za osam procenata i otkazala četiri projekta. Godinu dana kasnije, otpušteno je dodatnih 230 radnika, a ugašen je i Marvel-ov projekat koji je bio u razvoju.

Prema izveštajima, Niantic trenutno pregovara o prodaji svoje divizije igara kompaniji Scopely, koja je u vlasništvu Savvy Games Group. Ova grupa je deo Public Investment Fund-a, koji je povezan sa saudijskom vladom i već ima udele u velikim gejming kompanijama, uključujući EA, Activision i Nintendo.

