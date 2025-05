Nick Clegg – dozvole za AI i umetnici

Dok kreatori politike u Velikoj Britaniji razmatraju kako da regulišu industriju veštačke inteligencije, Nick Clegg, bivši potpredsednik vlade Velike Britanije i bivši izvršni direktor kompanije Meta, tvrdio je da bi pritisak na saglasnost umetnika „u osnovi ubio“ industriju veštačke inteligencije.

Govoreći na događaju koji je promovisao njegovu novu knjigu, Clegg je rekao da bi kreativna zajednica trebalo da ima pravo da se odrekne korišćenja svog rada za obuku modela veštačke inteligencije. Ali je tvrdio da nije izvodljivo tražiti saglasnost pre nego što se njihov rad prvo unese.

„Mislim da kreativna zajednica želi da ide korak dalje“, rekao je Clegg prema TIMES. „Dosta glasova kaže: ‘Možete da trenirate samo na mom sadržaju, [ako] prvo pitate’. I moram da kažem da mi se to čini pomalo neverovatnim jer ovi sistemi treniraju na ogromnim količinama podataka.“

„Jednostavno ne znam kako se to radi, prvo pitajući sve. Jednostavno ne vidim kako bi to funkcionisalo“, rekao je Clegg. „Inače, ako biste to uradili u Britaniji, a niko drugi ne bi, u suštini biste preko noći uništili industriju veštačke inteligencije u ovoj zemlji.“

Komentari slede nakon rasprave u Parlamentu o novom zakonu koji ima za cilj da kreativnim industrijama pruži bolji uvid u to kako kompanije za veštačku inteligenciju koriste njihov rad. Amandman na Zakon o podacima (korišćenje i pristup) zahtevao bi od tehnoloških kompanija da otkriju koja su dela zaštićena autorskim pravima korišćena za obučavanje modela veštačke inteligencije. Paul McCartney, Dua Lipa, Elton John i Andrew Lloyd Webber su među stotinama muzičara, pisaca, dizajnera i novinara koji su ranije u maju potpisali otvoreno pismo podrške amandmanu.

Amandman – koji je predstavila Beeban Kidron, koja je takođe filmska producentkinja i rediteljka – naišao je na podršku. Ali u četvrtak su članovi parlamenta odbacili predlog, a ministar tehnologije Peter Kyle je rekao da „britanskoj ekonomiji trebaju i sektori [veštačke inteligencije i kreativni] da bi uspela i napredovala“. Kidron i drugi su rekli da bi zahtev za transparentnost omogućio sprovođenje zakona o autorskim pravima i da bi kompanije za veštačku inteligenciju bile manje sklone da „kradu“ rad ako bi se od njih zahtevalo da otkriju koji sadržaj su koristile za obučavanje modela.

U kolumni u Gardijanu, Kidron je obećao da „borba još nije završena“, jer se Zakon o podacima (korišćenje i pristup) vraća u Dom lordova početkom juna.

