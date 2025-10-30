Nike oprema koja hladi

Nike predstavlja novu sportsku odeću za koju tvrdi da je dizajnirana imajući u vidu klimatske promene. Predstavila je svoju novu Aero-FIT tehnologiju hlađenja, za koju kaže da će debitovati u fudbalskim dresovima Nike federacija 2026. godine.

Kompanija tvrdi da tehnologija povećava efikasnost znojenja omogućavajući veće kretanje vazduha između kože i tkanine. Nasuprot tome, zagušljivi dresovi mogu ometati sposobnost tela da se ohladi kada znoj ispari sa kože. Aero-FIT će omogućiti više nego dvostruki protok vazduha u poređenju sa postojećom sportskom odećom brenda, kaže Nike. Novi materijal će takođe biti u potpunosti napravljen od tekstilnog otpada, što rešava još jedan klimatski problem, jer se sintetičke tkanine prave od fosilnih goriva.

Sledeće Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se 2026. godine, a već postoji zabrinutost zbog rizika koje toplotna iscrpljenost može predstavljati za sportiste i navijače u publici. Utakmice će se održati tokom leta širom Meksika, Kanade i SAD. Od 16 gradova koji su domaćini utakmica, očekuje se da će 14 biti podložno ekstremnim vrućinama tokom Svetskog prvenstva, izveštava BBC.

„Današnji sportisti se takmiče u toplijem i vlažnijem svetu — a Nike im pomaže da zadaju tempo“, navodi se u saopštenju Nike.

