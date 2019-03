Nintendo bi ove godine mogao da lansira dve nove Switch konzole

Kako navodi The Wall Street Journal, Nintendo će tokom leta lansirati dve nove Switch konzole. Jedna od njih bi trebala da bude manji i jeftiniji model sa fokusom na portabilnost, dok će druga verovatno da se fokusira na high-end tržište – gejmere koji žele vrhunsko iskustvo tokom igranja. Taj model bi mogao da bude konkurencija Sony PS4 i Microsoft Xbox One konzolama.

Prema izvorima (dobavljačima koji proizvode delove za prototip), Nintendo će eliminisati HD Rubmle vibracije, kao i neke druge retko upotrebljavane opcije, kako bi se smanjili troškovi na jeftinijoj konzoli. Sony i Microsoft su već predstavili verzije svojih konzola u jačim i slabijim varijantama, s ciljem da i dalje održe prodaju. Kako se to pokazalo kao dobar poslovni potez, očigledno je i da Nintendo želi da iskoristi tu praksu. Inače, Switch je izuzetno uspešna konzola, sa do sada prodatih više od 32 miliona konzola. Ali, s obzirom da je kompanija nedavno za svoju fiskalnu 2018. godinu smanjila projekciju prodaje sa 20 na 17 miliona jedinica, potez predstavljanja jeftinije konzole deluje kao sasvim očekivan i opravdan.

Konkurencija (Microsoft i Sony) već su jednu generaciju ispred Nintenda u „ratu kozola“. I oni će uskoro predstaviti nove modele, pa sa ovim „osveženjem“ Nintendo pokušava da smanji jaz između njih. Već je bilo objava da će jeftinija Switch konzola biti striktno ručna konzola, bez docking stanice. Međutim, jedan od izvora napomenuo je The Wall Street Journal-u da to možda neće biti tačno. U svakom slučaju, moraćemo da sačekamo neke novije pouzdane informacije o tome, ili predstavljanje novih konzola, da utvrdimo šta je od svega do sada objavljenog bilo tačno.

Izvor: Engadget

