Nintendo gasi svoje e-prodavnice za 3DS i Wii U u martu

Nintendo je otkrio da gasi e-prodavnicu za Wii U sistem i 3DS konzole krajem marta 2023. godine. To znači da nakon tog datuma nećete moći da kupujete bilo kakav sadržaj u prodavnicama, preuzmite sadržak i koristite kodove za preuzimanje.

Nintendo se sve više oslanja na Nintendo Switch Online

Kartice Nintendo eShop Card će se prodavati do isteka zaliha, a nakon toga ih ne možete koristiti za dodavanje sredstava na svoj račun. Međutim, do 29. avgusta 2022. možete dodavati sadržaj, dok je iskorišćavanje kodova za preuzimanje omogućeno do kraja marta 2023. Nintendo je naveo da je ovakav potez očekivan za ove linije proizvoda jer ih potrošači sve manje koriste. Nintendo je prestao da proizvodi 3DS 2020. godine. U međuvremenu, Switch je postao najprodavanija Nintendo-va kućna konzola tokom prošle godine nakon što je prodato ukupno 103,54 miliona modela od lansiranja 2017. godine.

Nintendo takođe uklanja jedini način da se kupe neke klasične igre za starije platforme zatvaranjem e-prodavnica. Kompanija smatra de je Nintendo Switch Online efikasan način da se klasični sadržaj učini lako dostupnim širokom spektru igrača. Nintendo trenutno nema planove da ponudi klasični sadržaj na druge načine. Međutim, Nintendo Switch Online je usluga pretplate i možete pristupiti njenoj biblioteci klasičnih igara sve dok je vaše članstvo aktivno.

Izvor: Engadget

