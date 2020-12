Nintendo i konzola koja je prilagođena bolničkim uslovima

Boravak u bolnici nikada nije prijatno iskustvo, a Nintendo i fondacija Starlight nameravaju da to promene uz pomoć Starlight Nintendo Switch Gaming stanica koje isporučuju u bolnice širom Sjedinjenih Američkih Država.

Starlight Nintendo konzola je predstavljena još 2019. godine, te je tada distribuirana jednoj dečjoj bolnici u Vašingtonu. Prilagođena konzola se sada šalje u još više bolnica, budući da je zbog pandemije povećan broj onih koji više vremena provode u bolničkim krevetima. Proizvod se bazira na Nintendo Switchu, te do korisnika stiže sa manjim modifikacijama koje omogućavaju da se jedinice lakše premeštaju iz sobe u sobu.

Svaka konzola stiže sa po više od 25 igara – od Super Mario Party do The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jedinice su dizajnirane tako da ispunjavaju bezbednosne uslove, a kreatori tvrde da su dragocene u doba izolacije, budući da svima koji vole video igre, a posebno najmlađima, olakšavaju i skraćuju vreme provedeno u bolničkom krevetu.

