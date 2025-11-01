Nintendo i Laced Records izdaju „Breath of the Wild“ vinil kolekciju od osam ploča

Nintendo se udružio sa izdavačkom kućom Laced Records kako bi objavio luksuznu vinil kolekciju muzičke podloge iz igre The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Izdanje uključuje čak osam LP ploča sa više od 130 remasterovanih numera, a biće dostupno i u ograničenoj verziji u boji i u klasičnoj crnoj varijanti.

Ekskluzivna kolekcionarska kutija i tematske numere

Ova masivna 8-LP kolekcija, vredna 195 dolara, dolazi u specijalnoj kolekcionarskoj kutiji i sadrži 16 umetničkih printova koji prikazuju ključne scene iz igre. Numere su organizovane po tematskim segmentima koji prate tok igranja — od istraživanja kraljevstva Hyrule, oslobađanja Divine Beasts do otkrivanja misterija hramova.

Cena, iako visoka, ispada oko 24 dolara po ploči, što je razumno s obzirom na obim i kvalitet izdanja.

Dvostruki LP za povoljniju varijantu

Za one koji žele jednostavnije izdanje, tu je i dvoslojni (double) LP sa 34 pažljivo odabranih pesama, uključujući teme iz Great Fairy Fountain, Hyrule Castle i drugih poznatih lokacija. Ovo izdanje košta 50 dolara i takođe je dostupno u crnoj i obojenoj verziji.

Dostupnost i značaj izdanja

Obe kolekcije mogu se prednaručiti putem Laced Records i My Nintendo Store, a isporuka će početi 19. juna 2026. godine.

Ovo je jedno od prvih velikih Nintendo soundtrack izdanja na fizičkom mediju van Japana, što ga čini značajnim kolekcionarskim događajem. Breath of the Wild je poznat po svojoj ambijentalnoj i meditativnoj muzici, sa akcentom na klavirske motive, prirodne zvuke i diskretne ritmove borbi, koje su komponovali Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata, Hajime Wakai i Soshi Abe.

Iako igra nije poznata po „hitovima“ već po atmosferi, njena muzika na vinilu predstavlja autentičan omaž jednom od najvažnijih naslova u istoriji Nintendo franšize.

