Nintendo odlaže prednarudžbe za Switch 2 u Kanadi 

Nintendo je odložio narudžbine Switch 2 u Kanadi, koje su trebalo da počnu 9. aprila, navodi se u saopštenju koje je podeljeno sa MobileSyrup. Prošle nedelje, kompanija je odložila prednarudžbe u SAD zbog potencijalnog uticaja novih tarifa Trampove administracije.

„Prethodno narudžbine za Nintendo Switch 2 u Kanadi neće početi 9. aprila 2025. kako bi se uskladile sa vremenom prednarudžbina koje će se odrediti u SAD“, rekao je Nintendo iz Kanade za MobileSirup. “Nintendo će kasnije dostaviti ažurirane informacije. Datum lansiranja 5. juna 2025. je nepromenjen.”

Kompanija je 2. aprila organizovala Direct-u fokusu na Switch 2 kako bi otkrila detalje o konzoli i igrama za platformu, uključujući da će Mario Kart World i nadograđene verzije The Legend of Zelda: Breath of the Wild i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom biti dostupne kao naslovi za lansiranje.

Ali istog dana, predsednik Donald Tramp je najavio velike nove tarife, a one bi mogle značiti da ćemo morati da platimo više za sve uređaje.

