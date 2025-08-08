PC - Naših 30
PCPress.rs Image
Entertainment Technology 

Nintendo podiže cene Switch konzola

Angelina [PC Press]

Nintendo podiže cene konzola za igru Nintendo Switch. Povećanje cena, koje stupa na snagu 3. avgusta, posledica je „tržišnih uslova“, kaže Nintendo.

PCPress.rs Image

Pominjanje kompanije na „tržišne uslove“ verovatno ukazuje na carine predsednika Donalda Trampa.

Bizit 2025

Pogođeni proizvodi uključuju Nintendo Switch — OLED model, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite i odabranu dodatnu opremu za Nintendo Switch. Ostali Nintendo proizvodi, uključujući određenu dodatnu opremu za Nintendo Switch 2, odabrane amiibo figurice i Nintendo Sound Clock: Alarmo, takođe će videti povećanje cena.

Još uvek nije jasno koje će biti nove cene. Trenutno, originalni Nintendo Switch se prodaje po ceni od 299,99 dolara, dok OLED model košta 349,99 dolara.

Nintendo je saopštio da ne isključuje buduće povećanje cene za Nintendo Switch 2, koji se prodaje po ceni od 450 dolara.

„Cene za sistem Nintendo Switch 2, fizičke i digitalne igre Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, kao i članstva u Nintendo Switch Online, ostaće nepromenjene u ovom trenutku“, napisao je Nintendo u svojoj objavi. „Međutim, imajte na umu da će u budućnosti možda biti potrebna korekcija cena.“

Pročitajte i:  Epic Games poklanja nove super igre

Ranije u petak, Nintendo je objavio svoju zaradu za prvi fiskalni kvartal i podelio da je prodaja konzole Switch 2 dostigla 5,82 miliona jedinica od njenog objavljivanja 5. juna.

Nintendo je u prošlosti prebacio većinu svoje proizvodnje iz Kine u Vijetnam kako bi izbegao carine. Međutim, Tramp je ove nedelje najavio promene recipročnih carina, koje se odnose na Vijetnam.

Izvor: TechCrunch

Facebook komentari:
Tagovi: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *