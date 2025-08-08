Nintendo podiže cene Switch konzola

Nintendo podiže cene konzola za igru Nintendo Switch. Povećanje cena, koje stupa na snagu 3. avgusta, posledica je „tržišnih uslova“, kaže Nintendo.

Pominjanje kompanije na „tržišne uslove“ verovatno ukazuje na carine predsednika Donalda Trampa.

Pogođeni proizvodi uključuju Nintendo Switch — OLED model, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite i odabranu dodatnu opremu za Nintendo Switch. Ostali Nintendo proizvodi, uključujući određenu dodatnu opremu za Nintendo Switch 2, odabrane amiibo figurice i Nintendo Sound Clock: Alarmo, takođe će videti povećanje cena.

Još uvek nije jasno koje će biti nove cene. Trenutno, originalni Nintendo Switch se prodaje po ceni od 299,99 dolara, dok OLED model košta 349,99 dolara.

Nintendo je saopštio da ne isključuje buduće povećanje cene za Nintendo Switch 2, koji se prodaje po ceni od 450 dolara.

„Cene za sistem Nintendo Switch 2, fizičke i digitalne igre Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, kao i članstva u Nintendo Switch Online, ostaće nepromenjene u ovom trenutku“, napisao je Nintendo u svojoj objavi. „Međutim, imajte na umu da će u budućnosti možda biti potrebna korekcija cena.“

Ranije u petak, Nintendo je objavio svoju zaradu za prvi fiskalni kvartal i podelio da je prodaja konzole Switch 2 dostigla 5,82 miliona jedinica od njenog objavljivanja 5. juna.

Nintendo je u prošlosti prebacio većinu svoje proizvodnje iz Kine u Vijetnam kako bi izbegao carine. Međutim, Tramp je ove nedelje najavio promene recipročnih carina, koje se odnose na Vijetnam.

Izvor: TechCrunch