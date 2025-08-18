Nintendo povećava cene Switch konzola i dodataka u SAD-u zbog „uslova na tržištu“

Nintendo je najavio da će cene originalnih Switch konzola i izabranih dodataka porasti u Sjedinjenim Američkim Državama, počev od 3. avgusta. Kao razlog za poskupljenje, kompanija navodi „tržišne uslove“, ali ne precizira dodatne detalje. Promena se odnosi na standardni Switch, Switch Lite, Switch OLED, Amiibo figurice i Alarmo budilnik.

Nove cene još nepotvrđene, ali već procurele

Iako Nintendo još uvek nije zvanično objavio nove cene, sajt Target je kratko ažurirao (i ubrzo uklonio) svoju ponudu, prikazavši sledeće cifre:

Switch: $340 (prethodno $300)

$340 (prethodno $300) Switch Lite: $230 (prethodno $200)

$230 (prethodno $200) Switch OLED: $400 (prethodno $350)

Ako se ove cene pokažu tačnim, u pitanju su značajna poskupljenja od $30 do $50 po uređaju.

Switch 2, kao i pretplate na Nintendo Switch Online, neće biti pogođeni ovom promenom, barem za sada.

Trend poskupljenja prisutan i u Kanadi

Nova odluka dolazi nedugo nakon što je Nintendo početkom avgusta povećao cene Switch konzola i u Kanadi, gde su sve verzije poskupele za $20 CAD. I tada je zvanično objašnjenje bilo “uslovi na tržištu”, bez direktnog pominjanja taksi ili logističkih troškova.

Umerenije od Microsoftovih poskupljenja, ali ipak značajno

Iako su nove cene za Switch konzole zabrinule deo korisnika, one su i dalje blaže u poređenju sa nedavnim poskupljenjem Xbox konzola. Microsoft je cenu Xbox Series S povećao na $380 (što je $80 više), dok je Xbox Series X skočio čak na $550, punih $100 skuplje nego ranije.

Nintendo za sada ne isključuje mogućnost dodatnih korekcija cena u budućnosti, što znači da bi slične promene mogle uslediti i na drugim tržištima. Korisnicima koji planiraju kupovinu Switch konzole možda je sada pravi trenutak, pre nego što novi cenovnik stupi na snagu.

Izvor: Engadget