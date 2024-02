Nintendo revidira prodajna očekivanja za Switch konzolu

Iako ima skoro sedam godina, Nintendo Switch se i dalje odlično prodaje – toliko dobro da je kompanija rešila da revidira očekivanja za tekuću fiskalnu godinu. U svom kvartalnom izveštaju o zaradi za treći kvartal, kompanija je objavila da povećava očekivanja prodaje Switch konzola sa 15 miliona na 15.5 miliona jedinica. Povećanje prati ukupno neto prodaju u trećem kvartalu, koja je bila veća za 201.1 milion dolara, a neto profit za 43.1 milion dolara u odnosu na prethodne projekcije. Ipak, treba napomenuti da je uprkos boljoj prodaji, ta vrednost i dalje bila šest procenata niža u odnosu na isti period 2022. godine.

Nekoliko omiljenih igara, kao i novih naslova verovatno će dodatno uticati na prodaju Switch-a. Na primer, Super Mario Bros. Wonder igra izašla je u oktobru i već je dostigla 11.96 miliona prodatih kopija. Tu su i The Super Mario Bros. Movie, koji se u bioskopima pojavio u aprilu prošle godine i podstakao interesovanje za starije Super Mario naslove

Ova poboljšana prognoza prodaje Switch konzole, dolazi u vreme kada korisnici već željno iščekuju njegovog naslednika. Iako Nintendo još uvek nije ništa objavio o toj novoj konzoli, nezvanično se šuška da bi ona mogla da bude lansirana u toku godine. Pominje se da su developeri imali prilike da „iza zatvorenih vrata“ pogledaju tu novu konzolu na Gamescon-u, održanom u avgustu prošle godine. Tada su oni navodno imali priliku da vide igru The Legend of Zelda: Breath of the Wild u većoj rezoluciji i sa većim framerate-om nego što podržava Switch. Demo je navodno prikazao i Unreal Engine 5 za novu konzolu, ray-tracing, Nvidia DLSS tehnologiju povećanja rezolucije, kao i video kvalitet uporediv sa PS5 i Xbox Series X konzolama.

Izvor: Engadget

