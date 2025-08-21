Nintendo Switch 2 prodao se u preko 6 miliona primeraka, brži start od originala

Nintendo je u najnovijem kvartalnom izveštaju objavio da je prodao 5.82 miliona Switch 2 konzola u manje od četiri nedelje, a do 25. jula brojka je premašila 6 miliona. Ako nastavi ovim tempom, Switch 2 će lako nadmašiti originalni Switch, kojem je bilo potrebno godinu dana da dostigne istih 15 miliona, što ovu konzolu već sada čini retkim uspehom u današnjoj industriji igara.

Potražnja jača od ponude, Nintendo planira povećanje proizvodnje

Uprkos impresivnim brojkama, Nintendo navodi da potražnja prevazilazi ponudu u mnogim regionima. Kompanija obećava da će u najskorijem roku povećati proizvodnju kako bi odgovorila na interesovanje tržišta. Iako broj od 6 miliona prodatih primeraka zvuči impresivno, podaci sugerišu da su se prodaje usporile u julu, ne zbog manjka interesa, već zbog ograničenih zaliha.

Igre za Switch 2 i kompatibilnost sa starim naslovima

Prodaja softvera za Switch 2 bila je jednako snažna, sa 8.67 miliona prodatih igara, zahvaljujući popularnim naslovima poput Mario Kart World bundle-a, Donkey Kong Bananza, i igrama trećih izdavača. Nintendo je najavio i nove naslove iz partnerskih studija koji uskoro stižu.

Zahvaljujući unazadnoj kompatibilnosti sa originalnim Switch igrama, prodato je dodatnih 24.4 miliona igara namenjenih prvoj generaciji konzole, što i dalje donosi značajan prihod kompaniji.

Rekordna zarada i optimistična projekcija za fiskalnu godinu

Zahvaljujući jakim prodajama hardvera i softvera, Nintendo je zabeležio sjajan kvartal, više nego duplirajući prihod u odnosu na prethodnu godinu, na 572.3 milijarde jena.

Kompanija očekuje da će u toku fiskalne godine ostvariti ukupni prihod od 1.9 triliona jena (~$12.6 milijardi), što je izuzetno optimistična, ali ostvariva projekcija s obzirom na trenutni tempo prodaje Switch 2 i igara.

Nintendo, koji je u prošlosti bio poznat po oscilacijama u prodaji svojih konzola, sada ima novi hit u rukama, i industrija pažljivo prati kako će se Switch 2 dalje razvijati.

