Nintendo Switch dobija novu stylus olovku

Iako stylus olovke nisu uobičajene za konzole, a pogotovo za Nintendo Switch, nije da ih nije bilo do sada na tržištu. Međutim, sve one su manje ili više prošle neuspešno i nisu doživele neku širu popularnost. Razloga za to je mnogo, ali Colors Live olovka preti da bude prva uspešna u ovoj klasi.

Olovka ide uz digitalnu aplikaciju za slikanje

Colors SonarPen je do sada poslednji pokušaj stylus olovke, koja bi trebalo da Nintendo Switch transformiše u uređaj poput tableta. Ova olovka je prateća komponenta uz Colors Live, digitalnu aplikaciju za slikanje za Nintendovu popularnu konzolu, koja je naslednica Nintendo 3DS stylus umetničke igre Colors 3D. Ovaj SonarPen je ožičena olovka, povezana uz pomoć 3,5mm audio priključka, upravo zbog nedostatka ugrađenog Bluetootha na konzoli.

Olovka je osetljiva na pritisak, pa vlasnici konzola mogu različitim stepenom pritiska da proizvode određene crteže na ekranu. Dolazi u 10 boja, mada se samo kabl može pojaviti u drugoj boji, jer olovka uvek dolazi u crnoj. Colors Live je projekat koji je pokrenut na Kickstarteru, a do sada su prikupili oko 130,000 dolara. S obzirom da je ideja dobra i dolazi u pravi trenutak kada Nintendo Switch doživljava enormnu prodaju, autori su za manje od jednog dana sakupili željeni novac na Kickstarteru.

