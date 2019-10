Nintendo u SAD sa Switch kozolom postigao novi rekord

Prodaja Nintendovog Switch-a u Severnoj Americi dve godine posle predstavljanja prevazišla prodaju prethodnika Wii U. Kompanija je otkrila da je prodala 15 miliona kopija popularne handheld konzole u Severnoj Americi, naglašavajući da je Switch najpopularnija konzola u SAD deset meseci uzastopno.

Ovaj broj prevazilazi skoro 14 miliona prodatih Wii U konzola, prethodne generacije nintendovih konzola. Iako Switch zaostaje za PS4 i Xbox One konzolom u ukupnom broju, važno je napomenuti da su obe konzole starije nekoliko godina od nintendove perjanice koja je predstavljena 2017. godine. Swtich je još uvek na početku svog radnog veka – kompanija samo što je lansirala svoju jeftiniju verziju konzole, koja je slabijih karakteristika ali i mobilnija.

Nintendo je do sada objavio da je prodao 14 igara u obimu od miliona kopija za svaku, uz svoje igre (Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey and Super Smash Bros. Ultimate), koje su prodate u više od 6 miliona primeraka.

Zaključno sa 30. junom ove godine, Nintendo je prodao skoro 38 miliona Switch konzola u svetu.

Izvor: techcrunch