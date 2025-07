Nintendo ukida popularne vaučere za igre na Switch konzoli

Nintendo je danas objavio da prestaje sa prodajom popularnih Game Voucher vaučera koji su korisnicima Nintendo Switch konzole omogućavali da po nižoj ceni kupe dve digitalne igre. Iako su Nintendo igre poznate po tome da retko pojeftinjuju, ovaj program je od 2019. pružao način da se uštedi. Međutim, vaučeri više neće biti dostupni za kupovinu nakon 30. januara 2026.

Kraj jednog korisnog programa

Trenutno se Switch Game Voucher paket prodaje po ceni od 99,98 dolara i omogućava korisnicima da preuzmu dve igre iz kataloga izabranih naslova. U ponudi su veliki hitovi kao što su Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ali i noviji naslovi poput Super Mario Party Jamboree i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom iz 2024. godine. U katalogu se nalazi i Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, poslednja značajna first-party igra objavljena pre dolaska Switch 2 konzole u junu ove godine.

S obzirom na to da su sve pomenute igre pojedinačno cenjene oko 60 dolara, korisnici koji iskoriste vaučere mogu da uštede više od 20 dolara po paketu.

Nintendo je takođe odlučio da ne uključi igre ekskluzivne za novu Switch 2 konzolu u ovaj program, što dodatno otežava situaciju za korisnike koji se suočavaju i sa višim cenama igara i hardvera u novoj generaciji.

Važno je napomenuti da će svi vaučeri kupljeni pre 30. januara 2026. ostati važeći još godinu dana nakon kupovine. Takođe, Nintendo je naveo da će i dalje dodavati nove igre u postojeći katalog, što znači da se očekuje da i najavljeni naslovi kao što je Metroid Prime: Beyond budu dostupni putem vaučera, bar za originalni Switch.

Izvor: Engadget