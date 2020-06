Nirvana: Lažna pesma i veštačka inteligencija

YouTube kreator Funk Turkey generisao je trominutnu muzičku numeru, te uz pomoć veštačke inteligencije oživeo duh jednog legendarnog benda.

Pesma Smother tako je postala nova lažna stvar benda Nirvana, a došla je nakon prethodnih AI hitova poznatih bendova – AC/DC (inteligentno preimenovan u AI/DC), Red Hot Chili Peppers (AKA Red Bot Chili Peppers), i Nickelback (ili: Nickelbot). U opisu nove pesme Funk Turkey objašnjava da je koristio lyrics.rip kako bi u Genius Lyrics bazi pronašao prave stihove, a za konačno sklapanje stihova iskoristio je lance Markova – diskretni Markovljev slučajni proces, koji je dobio ime po ruskom matematičaru Markov Andreju. Muziku i vokale je, kako kaže, smešao sam – na Stratocaster-u, sa lošim mikrofonom i starom kopijom ProTools-a.

Stihovi za novu lažnu pesmu uključuju i “I could eat your heart-shaped box for food”, “In the pines where did you smother me”, and the ever-catchy “Hey, wait! I got a mosquito!”, a numera već može da se čuje na YouTube platformi.

Izvor: Dazed

