NIS: Kako se u Srbiji digitalizuju i benzinske stanice

U uslovima ubrzanog razvitka tehnologije istim tempom se menja i svet oko nas. Četvrta industrijska revolucija značajno utiče i na svetsku ekonomiju i zato se sve velike korporacije trude da idu u korak s najnovijim tehnologijama. Jednostavno, ukoliko to ne čine, nestaće.

Digitalizacija izazov i šansa

Digitalizacija nije samo nova šansa već i svojevrstan izazov na koji privreda mora naći zadovoljavajuće odgovore. Upravo zbog toga, prilagodljivost, „osluškivanje” tržišta, kao i izlazak u susret novim potrebama i očekivanjima potrošača, deo su neophodnih veština koje kompanije moraju savladati kako bi nastavile sa uspešnim poslovanjem.

Mobilne aplikacije za plaćanje, virtuelno pristupanje programima lojalnosti, samo su neke od novih usluga koje su dostupne potrošačima na NIS-ovim pumpama širom zemlje

I to se dešava u svim biznisima. Najvidljivije je svakako u IT sektoru, u oblasti telekomunikacija i bankarstva. Ali ni maloprodaja ne zaostaje nimalo. Naprotiv. Jedna od kompanija u Srbiji koja uveliko digitalizuje svoje poslovanje i naročito svoju maloprodaju je NIS. Jedan od primera je mobilna aplikacija Drive.Go, koju svako može da instalira na svom mobilnom telefonu. Ona omogućava potrošačima da gorivo plate na samom točionom mestu, bez potrebe odlaska do kase.

„Na ovaj način smo uspeli da istovremeno doprinesemo bezbednosti potrošača u uslovima pandemije jer ne moraju da ulaze u zatvoreni prostor benzinske stanice, zatim da skratimo vreme provedeno na samoj stanici, ali i da olakšamo točenje goriva”, kažu za PC Press u NIS-u, dodajući da tu nije kraj digitalizaciji benzinskih stanica.

Program lojalnosti drastično unapređen

Još jedan od primera je program lojalnosti „Sa nama na putu”. Ovaj program NIS-a prvobitno je osmišljen sa ciljem da omogući sakupljanje bonus poena i ostvarivanje ušteda prilikom svake kupovine na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama. Međutim, kompanija je godinama u kontinuitetu radila na unapređenju funkcionalnosti programa, te je tako svojim potrošačima sada olakšala pristup članstvu.

Svi oni koji žele da budu deo „Sa nama na putu“ porodice to mogu uraditi i putem mobilne aplikacije i ne moraju na benzinskoj stanici da preuzimaju „fizičku” karticu za skupljanje poena. Jednostavno, prilikom registracije korisnik dobija svoj posebni QR kod koji u potpunosti može zameniti karticu. NIS-ove aplikacije „Sa nama na putu” i Drive.Go u julu ove godine našle su se na prvom i drugom mestu TOP 10 besplatnih poslovnih aplikacija na Google Play listi u Srbiji. U NIS-u kažu i da je posredstvom Drive.Go aplikacije do sada prodato više od četiri miliona litara goriva.

NIS-ove aplikacije „Sa nama na putu” i Drive.Go u julu ove godine našle su se na prvom i drugom mestu TOP 10 besplatnih poslovnih aplikacija na Google Play listi u Srbiji

„Digitalizacija i uvođenje inovacija u svakodnevni biznis su ono na čemu predano radimo sa ciljem da našim potrošačima uštedimo vreme i pružimo kvalitetnu uslugu. Tehnologije danas ubrzano napreduju i na nama je da to iskoristimo kako bismo našli nove načine komunikacije s potrošačima, ali i za povećanje efikasnosti našeg rada”, zaključuju u NIS-u.

Osim toga, NIS je u saradnji sa bankom Poštanska štedionica obezbedio mogućnost instant plaćanja IPS QR kodom čiji je nosilac Narodna banka Srbije. Takođe, tu je i takozvana purchase with cash back usluga. Korisnici Dina, Mastercard i Visa kartice na svim benzinskim stanicama NIS-a mogu da uz bilo koju vrednost kupovine, bez provizije podignu gotovinu u iznosu do 5.000 dinara.

Korisna adresa: NIS

Podelite s prijateljima

Tweet