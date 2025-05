Niška IT zajednica ujedinila se za humanitarnu IT trku “Štafeta Srcem”

Niška IT zajednica će se u petak, 6. juna okupiti kako bi podržala udruženje NURDOR kroz “Štafeta Srcem” Humanitarna IT trka. Ovaj humanitarni godišnji događaj, koji organizuje AMD u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom (NTP) i kompanijom HTEC, ima za cilj okupljanje IT kompanija koje će učestvovati u humanitarnoj trci.

Trka će početi u 18:00 časova na istorijskoj Niškoj tvrđavi, gde će učesnici krenuti na živopisnu stazu osmišljenu da podstakne drugarstvo i dobru volju. Nakon trke, prisutni će se opustiti i proslaviti uz muzičko druženje u bašti Planinarskog doma.

Prošlogodišnji događaj je zabeležio izuzetan uspeh, uz učešće 30 kompanija, formiranje 74 timova, sa ukupno 370 entuzijastičnih trkača. Ovogodišnja manifestacija ima za cilj da bude još uticajnija, okupljajući nišku IT zajednicu kako bi podržala NURDOR u njihovoj misiji unapređenja stambenih objekata za roditelje dece koja se bore protiv raka.

“Štafeta srcem” pokazuje izuzetnu moć angažovanja u zajednici, pokazujući duboku posvećenost niških IT profesionalaca da naprave stvarnu razliku u životima porodica koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima.

Kada: 6. jun 2025. u 18:00 časova

Gde: Niška tvrđava.

Za više informacija, možete kontaktirati organizatora događaja na stafeta.srcem@amd.com

