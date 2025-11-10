Nividia isporučuje više od 260.000 čipova Južnoj Koreji

Nvidia je najavila isporuku više od 260.000 najnaprednijih čipova u Južnu Koreju.

Dan nakon što je objavljen porast vrednosti kompanije Nvidia i njenih akcija stižu i informacije koja pokazuju šta je uticalo na tako snažan rast. Prve infromacije koje dolaze je saradnja sa Južnom Korejom. Nvidia ne samo da će isporučiti 50.000 najnaprednijih čipova Samsungu već i drugim kompanijama i vladi Južne Koreje.

Ovaj sporazum ulazi u samu srž globalne trke za integraciju veštačke inteligencije u pogledu proizvoda i usluga. Za Koreju ovo je jedan od najvažnijih dogovora za budućnost države. Zahvaljujući ovakvim količinama čipova, koji su na udaru kada je u pitanju mogućnost izvoza, Južna Koreja je sebi obezbedila položaj regionalnog centra veštačke inteligencije u najmanju ruku.

Koristeći Nivida čipove Južna Koreja je sebi obezbedila ulaznicu za budućnost, a Nvidia sebe od zemljotresa koji bi mogao da izazove prekid saradnje sa Kinom.

Izvor: reuters.com