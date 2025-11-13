nJoy: više od snage. Kreirano za samopouzdanje

Od 2010. godine razvijamo napredna rešenja za zaštitu i proizvodnju energije koja omogućavaju poslovanje, bezbednost podataka i neprekidan napredak.

Od sistema za neprekidno napajanje (UPS) i solarnih invertora sa skladištenjem do mikrocentara podataka (MDC), redefinišemo šta znači ostati povezan, zaštićen i održiv.

Ko smo mi

Kompanija nJoy je nastala iz smele vizije: da premosti performanse s pouzdanošću u svetu energetskih rešenja. Tokom godina, transformisali smo se od specijaliste za zaštitu energije u sveobuhvatnog energetskog inovatora. Pod zakonskim vlasništvom DAI-TECH-a, kompanije koja je ponosno sertifikovana po ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 standardima od strane TUV Austria, osiguravamo da svaki proizvod koji napušta naše fabrike bude dokaz bezbednosti i održivosti.

Ali naše putovanje se ne zaustavlja na isporuci vrhunske opreme. Verujemo u ko-kreaciju. Kroz naše OEM (proizvođač originalne opreme) i ODM (proizvođač originalnog dizajna) modele, pomažemo partnerima širom sveta da izgrade sopstvene brendove, prilagode rešenja i donesu jedinstvene ideje na tržište. Jer, kada naši partneri uspeju, uspevamo i mi zajedno.

Šta radimo

Sistemi za neprekidno napajanje (UPS)

U srcu nJoy-a leži naša vodeća UPS serija, projektovana da zaštiti kritičnu opremu u različitim industrijama. Od malih kancelarija do velikih data centara, naši UPS sistemi garantuju kontinuitet tokom prekida napajanja, štiteći tehnologiju od oštećenja i zastoja.

Solarni invertori i skladištenje energije

Naša posvećenost autonomiji i stalnom prisustvu struje vodi nas ka održivoj energiji. Našom linijom solarnih invertora i LiFePO4 modula za skladištenje, pomažemo domaćinstvima i preduzećima da pouzdano iskoriste obnovljivu energiju.

Mikro data centri (MDC)

Kompaktni i inteligentni, naši mikro data centri su okosnica edge computing-a. Oni približavaju računarske performanse izvoru, obezbeđujući skalabilnost i operativnu otpornost.

Zajedno gradimo uspeh

Ne prodajemo direktno, mi u nJoy-u volimo da gradimo partnerstva. Naša mreža pouzdanih saradnika obezbeđuje isporuku, stručnu instalaciju i lokalno znanje širom sveta. Bilo da je reč o sistem integratorima ili distributivnim kanalima, svakom partneru pružamo alate, obuku i tehnologiju potrebnu za uspeh.

