Njujork će ukinuti prepoznavanje lica u školama

Države i gradovi zabranili su prepoznavanje lica u vladi i policiji, ali to će sada početi da se odnosi i na škole. Država Njujork privremeno je zabranila upotrebu prepoznavanja lica i drugih biometrijskih tehnologija u školama do 1. jula 2022. godine, ili dok joj službenici ne dostave informacije o implikacijama na privatnost, bezbednost i sigurnost. To je prva država koja je blokirala upotrebu ovih tehnologija u školama.

Nisu sve tehnologije dobre za društvo

Državna kancelarija za informacione tehnologije u Njujorku udružiće se sa Odeljenjem za obrazovanje kako bi utvrdila kako tehnologije utiču na privatnost i građanske slobode učenika, uz doprinos roditelja i nastavnika. Država je zabrinuta kako zbog upotrebe podataka, tako i zbog potencijala za pristrasnost prepoznavanja lica koja pogrešno identifikuje žene, decu i obojene ljude.

Zakon kojim se donosi zabrana usledio je nakon što gradski okrug Lockport nije razmatrao kritike zbog korišćenja prepoznavanja lica u svim svojim institucijama K-12. Trebalo je da brzo uoči seksualne prestupnike, neovlašćeno osoblje ili druge moguće pretnje, ali protivnici su to videli kao napad na privatnost i slobodu koji je decu koristio kao deo testiranja. Na primer, moglo bi se koristiti za kažnjavanje dece zbog lakših prekršaja.

Njujorku je relativno lako da obustavi upotrebu tokom pandemije, kada studenti i učenici često moraju da nose maske ili uče kod kuće. Ipak, ovo bi moglo stvoriti presedan koji dovodi do toga da druge države zabranjuju ili ograničavaju prepoznavanje lica u školama čak i kada bude bilo vreme da se nastavi sa normalnom nastavom.

Izvor: Engadget

