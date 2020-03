Njujorška berza će se privremeno prebaciti na potpuno elektronsko trgovanje akcijama

Ukoliko ste mislili da je neverovatno rizično okupljati veliki broj trgovaca na Njujorškoj berzi u svetlu pandemije COVID-19, niste jedini.

Trgovačka grupa Intercontinental Exchange privremeno zatvara fizičke NYSE prostorije u Njujorku i San Francisku 23. marta u korist potpuno elektronske trgovine. Poslovni i regulatorni nadzor nastaviće se tokom uobičajenih sati, trgovci jednostavno neće koristiti takozvani „open-outcry“ (što je klasično vikanje) za kupovinu ili prodaju akcija.

Intercontinental ne želi da se obaveže na određeni vremenski okvir za ponovno otvaranje fizičkih prostorija, umesto toga nagoveštava da će „nadgledati događaje“ pre nego što nastavi trgovanje akcijama kao do sada.

Veliki eksperimet u doba korone

To nije iznenađujući potez i možda će biti presudan jer zvaničnici žure da eliminišu svako veliko okupljanje koje bi moglo da dovede do brzog širenja koronavirusa u središtu epidemije. Istovremeno, to bi moglo da posluži i kao ogroman eksperiment.

Šta se dešava ako jedna od najvećih svetskih berzi odjednom postane potpuno digitalna? Iako je trgovina već umnogome elektronska, ovo bi moglo da dovede do smanjene zavisnosti od tradicionalnih prostorija čak i nakon što se život vrati u normalu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet