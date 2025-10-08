PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
NLRB povukao deo optužbi protiv Apple-a iz 2021. godine

Nemanja Momčilović

Nacionalni odbor za radne odnose (NLRB) povukao je veliki broj optužbi protiv kompanije Apple, podnetih još 2021. godine od strane bivših zaposlenih. Prema izveštaju Bloomberga, među odbačenim je i tvrdnja da je izvršni direktor Tim Cook prekršio prava radnika kada je u internom mejlu poručio da „ljudi koji odaju poverljive informacije nemaju mesto u kompaniji“ i da Apple čini sve da identifikuje one koji su procurili informacije sa internog sastanka o jednakosti plata i zakonu protiv abortusa u Teksasu.

PCPress.rs Image

Povučene i ostale optužbe

NLRB je povukao i deo optužbi koje je podnela bivša zaposlena Ashley Gjøvik, uključujući tvrdnje da je Apple zaposlenima zabranjivao da dele interne komunikacije i da ju je suspendovao i otpustio iz odmazde. Takođe je odbačena i optužba da je otpuštanje aktivistkinje Janneke Parrish, jedne od liderki pokreta #AppleToo, bilo nezakonito.

Board je odustao i od tvrdnji da je Apple kršio zakon nametanjem strogih pravila o poverljivosti i nadgledanjem radnika ili stvaranjem osećaja da su pod prismotrom.

Šta ostaje otvoreno

Iako je deo slučajeva zatvoren, ne sve optužbe su povučene. Podsetimo, Apple je u aprilu već postigao nagodbu sa Gjøvik, što je ona označila kao pobedu radnika. Tom nagodbom kompanija je bila obavezana da izmeni pravila u ugovorima zaposlenih i precizira da radnici imaju pravo da razgovaraju o plati, radnim uslovima i sindikalnom organizovanju bez rizika od odmazde, kao i da komuniciraju sa medijima.

Prethodne istrage NLRB-a zaključile su da je Cookov mejl i ponašanje kompanije moglo biti shvaćeno kao „ometanje i zastrašivanje radnika“ u ostvarivanju njihovih prava. Bloomberg navodi da je ovo deo šireg trenda da NLRB bude naklonjeniji kompanijama tokom mandata predsednika Donalda Trampa.

