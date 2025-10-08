NLRB povukao deo optužbi protiv Apple-a iz 2021. godine

Nacionalni odbor za radne odnose (NLRB) povukao je veliki broj optužbi protiv kompanije Apple, podnetih još 2021. godine od strane bivših zaposlenih. Prema izveštaju Bloomberga, među odbačenim je i tvrdnja da je izvršni direktor Tim Cook prekršio prava radnika kada je u internom mejlu poručio da „ljudi koji odaju poverljive informacije nemaju mesto u kompaniji“ i da Apple čini sve da identifikuje one koji su procurili informacije sa internog sastanka o jednakosti plata i zakonu protiv abortusa u Teksasu.

Povučene i ostale optužbe

NLRB je povukao i deo optužbi koje je podnela bivša zaposlena Ashley Gjøvik, uključujući tvrdnje da je Apple zaposlenima zabranjivao da dele interne komunikacije i da ju je suspendovao i otpustio iz odmazde. Takođe je odbačena i optužba da je otpuštanje aktivistkinje Janneke Parrish, jedne od liderki pokreta #AppleToo, bilo nezakonito.

Board je odustao i od tvrdnji da je Apple kršio zakon nametanjem strogih pravila o poverljivosti i nadgledanjem radnika ili stvaranjem osećaja da su pod prismotrom.

Šta ostaje otvoreno

Iako je deo slučajeva zatvoren, ne sve optužbe su povučene. Podsetimo, Apple je u aprilu već postigao nagodbu sa Gjøvik, što je ona označila kao pobedu radnika. Tom nagodbom kompanija je bila obavezana da izmeni pravila u ugovorima zaposlenih i precizira da radnici imaju pravo da razgovaraju o plati, radnim uslovima i sindikalnom organizovanju bez rizika od odmazde, kao i da komuniciraju sa medijima.

Prethodne istrage NLRB-a zaključile su da je Cookov mejl i ponašanje kompanije moglo biti shvaćeno kao „ometanje i zastrašivanje radnika“ u ostvarivanju njihovih prava. Bloomberg navodi da je ovo deo šireg trenda da NLRB bude naklonjeniji kompanijama tokom mandata predsednika Donalda Trampa.

