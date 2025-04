No Man’s Sky omogućava igračima da istražuju planete u potrazi za skeletonima vanzemaljaca

Popularna svemirska igra No Man’s Sky odavno omogućava igračima da kopaju i istražuju planete širom univerzuma, ali sada će konačno imati zanimljive razloge da to i rade. Studio Hello Games upravo je objavio novo ažuriranje pod nazivom Relics, koje uvodi arheološke iskopine i otkrivanje drevnih vanzemaljskih fosila.

Od svemirskog istraživača do paleontologa – i čuvara muzeja

Uz Relics update, igrači mogu da se osete kao pravi paleontolozi, otkrivajući skeletne ostatke vanzemaljskih bića. Pronađene kosti mogu se sastavljati i prilagođavati, a igra sada nudi i mogućnost kreiranja muzeja u kojima kolekcije mogu biti izložene i deljene sa drugim igračima.

Hello Games obećava ogromnu raznolikost procedularno generisanih fosila – svih oblika i veličina – uz sistem retkosti u kome najređi primerci imaju veliku vrednost. Ukoliko vam kopanje postane naporno, u svemirskim stanicama možete pronaći stručnjaka za fosile, sa kojim možete trgovati.

Ali oprez – neke stvari su zakopane s razlogom. Najređi i najvredniji predmeti čuvaju se iza opasnih stvorenja, poput Stone Ghosta, ogromnog Stone Golema i misteriozne Titan Worm nemani. Biće potrebno više od lopate da preživite ovakva otkrića.

Relics je samo najnoviji dodatak u nizu značajnih ažuriranja za No Man’s Sky, među kojima su nedavno uvedeni novi planeti i zvezde, bitke između krstarica, pa čak i crne rupe.

Ažuriranje je dostupno na PC-u, konzolama i u VR verziji igre.

Izvor: Engadget

