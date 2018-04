Nojeva barka modernog doba

Petini biljnih vrsta na planeti preti izumiranje, te Carlos Magdalena putuje svetom kako bi ih spasio. Magdalena, botaničar po struci, poznatiji je kao „mesija za biljke,“ a zbog toga što putuje na destinacije na kojima rastu najugroženije biljne vrste, a da bi naučio kako da ih uzgaja pre nego što potpuno nestanu.

Magdalena kaže da mnogi ljudi ne shvataju koliko su biljke inteligentne, te da koriste brojne trikove kako bi preživele. Tako neke od njih, na primer, izgledaju bespomoćno, dok sa druge strane razvijaju čitave strategije za privlačenje životinja koje su važan deo u njihovom procesu razmnožavanja. Sa druge strane, dodaje, ljudi ne shvataju ni koliko su neke biljne vrste ugrožene, te da ima onih koje danas broje tek 10 preostalih jedinki. Ugroženo je oko 80.000 biljnih vrsta, a Magdalena planira da nauči tajne svake od njih, kako bi mogao da ih uzgaja, te ih na taj način zaštiti od potpune propasti.

Magdalena sebe naziva i „tumačem biljnog koda,“ budući da je, da bi biljka proklijala, neophodno da se stvari dogode određenim redom. Pošto semenka proklija, potrebno je da se odluke donose brzo, jer različite vrste imaju različite potrebe, pa je to i osnova onoga što Magdalena radi.

On na kraju zaključuje da biljke imaju svako pravo da nestanu, budući da su neke od njih na Zemlji već 100 miliona godina, te su se verovatno umorile. Ali, dodaje, to bi moglo bitno da utiče na ekosistem, pa i na samog čoveka, te je i to jedan od razloga što ovaj „mesija“ radi na tome da što više biljnih vrsta sačuva od izumiranja, pa usput stvara nešto što bi slobodno moglo da se nazove modernom Nojevom barkom.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet