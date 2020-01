Nokia 7 Plus i Nokia 6.1 dobijaju Android 10 nadogradnju

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je da će Nokia 7 Plus i Nokia 6.1 pametni telefoni dobiti nadogradnju za Android 10. Kompanija HMD Global je ispunila svoje obećanje da će u četvrtom kvartalu 2019. godine ažurirati tri modela kao i da će u prvom kvartalu 2020. godine proširiti portfolio uređaja koji koriste Android 10.

Nokia pametni telefoni održavaju svoju poziciju lidera kada su u pitanju brza ažuriranja operativnog sistema i ponovo su na čelu uvođenja najnovijeg Android 10 operativnog sistema. Kao deo Android One programa, Nokia 7 Plus i Nokia 6.1 dolaze sa tri godine zagarantovanih mesečnih bezbednosnih ažuriranja i nadogradnjama operativnog sistema tokom dve godine. Budući da je Android 10 drugo ažuriranje operativnog sistema za ove modele, kompanija HMD Global učvršćuje svoju posvećenost da Nokia telefone vremenom učini sve boljim, zahvaljujući doslednim ažuriranjima softvera. Sada su Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView i Nokia 8.1 nadograđeni na Android 10.

Fanovima Nokia telefona dostupne su brojne funkcije koje donosi Android 10 uključujući:

Gesture Navigation: upravljanje vašim Nokia pametnim telefonom upravo je postalo još jednostavnije, uz brže i intuitivnije kontrole koje su sada na dohvat ruke

upravljanje vašim Nokia pametnim telefonom upravo je postalo još jednostavnije, uz brže i intuitivnije kontrole koje su sada na dohvat ruke Smart Reply: j oš pametniji odgovori u porukama, više nisu u pitanju samo reči već i akcije koje možete preduzeti

oš pametniji odgovori u porukama, više nisu u pitanju samo reči već i akcije koje možete preduzeti Kontrola privatnosti: omogućava još više kontrole nad vašim ličnim podacima na jednom mestu, kao i kontrolu prilikom deljenja vaše lokacije sa aplikacijama – bilo da je to uvek, samo dok je u upotrebi ili nikad

omogućava još više kontrole nad vašim ličnim podacima na jednom mestu, kao i kontrolu prilikom deljenja vaše lokacije sa aplikacijama – bilo da je to uvek, samo dok je u upotrebi ili nikad Focus mode: blokira aplikacije koje vas ometaju kada treba da se skoncentrišete na ono što je zaista važno

blokira aplikacije koje vas ometaju kada treba da se skoncentrišete na ono što je zaista važno Family Link: sada deo postavki Digitalnog blagostanja, pomaže roditeljima da postave osnovna digitalna pravila za celu porodicu

