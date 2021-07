Nokia predstavila X10 5G telefon

Kompanija HMD Global je najavila dostupnost novog Nokia X10 pametnog telefona u Srbiji – savršenog produktivnog partnera koji će vam pomoći da obavite sav posao na vreme. Nova X-serija se nalazi na samom vrhu ranga i pomera granice onoga što industrija može da ponudi uz izuzetna obećanja pouzdanosti i izdržljivosti, kvalitet i usavršenost.

Nokia X10 donosi neverovatna iskustva koja ćete voleti duže. Naše prepoznatljivo Android obećanje je upravo postalo još bolje, jer Nokia X10 sada dolazi sa tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, tri ažuriranja operativnog sistema i 100% razgradivom maskom.

Nokia X10 takođe nudi našu najpristupačniju superbrzu 5G povezanost – do 20 puta bržu od prosečne 4G brzine- za deljenje fajlova. Neverovatnu kameru od 48MP za snimanje sadržaja i funkcije za personalizovanje fotografija, kao što je vodeni žig, za označavanje vaših slika – od logoa kompanije do heštegova. A sve to na ekranu dijagonale 6,67 inča koji je jednostavan za korišćenje.

Zahtevajte fotografisanje visokog kvaliteta

Zabeležite svoj rad i svet pomoću četvorostruke kamere od 48MP sa poznatom ZEISS optikom i praktičnim opcijama fotografisanja zasnovanim na veštačkoj inteligenciji zahvaljujući kojima ćete imati prelepe video snimke besprekorne jasnoće. Zatim odmah podelite svoju inspiraciju sa kolegama ili prijateljima dok ste u pokretu, koristeći 5G mrežu koja je savršena za deljenje video zapisa i većih fajlova.

Široki ekran dijagonale 6,67 inča će vam takođe omogućiti da gledate sadržaj u Full HD+ rezoluciji.

Dodajte svojim fotografijama „wow” faktor uz čitav set alata za uređivanje i korekciju boja koji uključuju Cinema mode, Portrait mode i ZEISS Flares. Delite moderan sadržaj koji se ističe kako biste inspirisali ljude oko sebe. Osim toga, zahvaljujući Google Photos, možete da skladištite svoje bitne fotografije i video snimke za vašu publiku bez brige o prostoru.

Potpuno novi Dual Sight multi-cam režim Nokia X10 telefona omogućava vam snimanje sa dve kamere istovremeno, tako da obe strane akcije možete da snimite iz više uglova. Svojim slikama takođe možete dodati i vodeni žig – bilo dodavanjem jedinstvenog potpisa u slučaju poslovnih projekata ili slanjem personalizovane rođendanske poruke prijatelju. Verujte Nokia X10 pametnom telefonu.

Uz tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, tri ažuriranja operativnog sistema i najnoviji Android 11 pravo iz kutije, možete u potpunosti da verujete novom Nokia X10 telefonu. Sve ovo je predstavljeno na čistom Android interfejsu po kome su Nokia pametni telefoni prepoznatljivi.

Uz do dva dana korišćenja telefona uz samo jedno punjenje i najnoviju Qualcomm Snapdragon 480 5G mobilnu platformu – prvu Snapdragon platformu koja je dizajnirana da donese 5G mrežu na tržište 4-serije.

Izgleda dobro i radi dobro

Dolazi u prelepoj skandinavski inspirisanoj boji – Forest – Nokia X10 ne samo da će dobro obaviti posao već će pritom i sam izgledati dobro.

Nokia X10 dolazi sa razgradivom maskom u kutiji. 100% razgradiva maska smanjuje količinu otpada i specifično je dizajnirana da može da izdrži sve izazove svakodnevnog korišćenja, a da nema negativan uticaj na planetu.

Dostupnost

Nokia X10 pametni telefon je dostupan u Srbiji u boji Forest i dolazi u memorijskoj konfiguraciji 4/128GB.

