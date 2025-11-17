Nomadovi magnetni punjači rade brže, sada i do 25W

Stand One i Stand One Max imaju veću brzinu punjenja.

Kompanija Nomad je objavila ažurirane verzije svojih punjača Stand One i Stand One Max koje sada podržavaju Qi2.2 standard za brže bežično punjenje i mogu da se koriste za pametne telefone kao što su Pixel 10 Pro XL, iPhone 16 ili 17.

Stand One i Stand One Max su napravljeni od mešavine stakla i SNS obrađenog aluminijuma. Svaki ima USB-S od 40W.

Osim poboljšane verzije bežičnih punjača Nomad je izbacio i nove Stand One slušalice koje takođe imaju nadogradnju. Ujedno tu su i njihovi punjači za slušalice i pametne satove. Nema nekih značajnih promena u dizajnu ali su zato izvršena ažuriranja i omogućena brža punjenja.

Izvor: theverge.com