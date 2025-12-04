Norveška gradi najduži i najdublji podmorski tunel na svetu

Norveška realizuje jedan od najambicioznijih inženjerskih poduhvata današnjice – podmorski drumski tunel dug oko 27 kilometara, koji će po završetku postati najduži i najdublji takav objekat na svetu.

Švedska građevinska firma Skanska AB trenutno gradi tunel Rogfast (Rogaland fastforbindelse) u okviru ugovora vrednog oko 495 miliona dolara, potpisanog sa Norveškom upravom za javne puteve. Projekat će obezbediti direktnu vezu između Stavangerа i Bergena, skratiti putovanje za oko 40 minuta i formirati ključnu tačku na obalnom koridoru E39, dugom oko 1.335 kilometara, koji povezuje glavne gradove zapadne Norveške.

Tunel će se protezati 26,7 kilometara i spuštati čak 390 metara ispod nivoa mora, otvarajući bržu i pouzdaniju rutu ispod razuđene norveške obale. Biće izgrađen u dva paralelna cevastа profila, sa po dve trake u svakom, a biće povezani poprečnim prolazima i centralnim koridorom za hitne slučajeve.

Radovi su započeli početkom 2018. godine, ali su bili privremeno prekinuti zbog rasta troškova i ugovornih problema, da bi ponovo krenuli krajem 2021. Završetak je sada planiran za 2033. godinu, uz ukupnu procenu troškova od 2,4 milijarde dolara. Ipak, deo sistema ventilacije i vertikalne ventilacione osovine ka ostrvu Kvitsoy će biti u potpunosti završen tek oko 2050. godine.

U srcu tunela nalaziće se ogromna podzemna dvostruka kružna raskrsnica na 260 metara ispod nivoa mora, koja će omogućiti pristup ostrvu Kvitsoy – najmanjoj opštini u Norveškoj. „Tunel će značajno poboljšati povezanost zapadne obale Norveške, stvarajući bržu i pouzdaniju vezu između regiona Stavanger i Haugesund“, rekla je za CNN Anne Brit Moen, projektna menadžerka u Skanski.

Izgradnja Rogfasta spada među najzahtevnije inženjerske podvige ikada. Ekipe koriste lasersko skeniranje kako bi postigle gotovo savršeno poklapanje delova tunela iskopanih sa suprotnih strana, uz dozvoljeno odstupanje od svega pet centimetara. Digitalni modeli u realnom vremenu omogućavaju otkrivanje i najmanjih nepravilnosti.

Radnici svakodnevno rade u ekstremnim uslovima duboko ispod morskog dna, pod velikim pritiskom i uz stalni rizik od prodora slane vode, koja je već detektovana u pojedinim delovima tunela. Da bi obezbedili stabilnost i suvoću, inženjeri primenjuju napredne metode injektiranja i zaptivanja.

U cilju zaštite vozača, tunel će imati uzdužni ventilacioni sistem sa mlaznim ventilatorima, uz vertikalno ventilaciono okno do Kvitsøya. „Sada se nalazimo na 300 metara ispod nivoa mora, a već smo imali ozbiljne prodore slane vode“, kaže Moen. „Pošto idemo sve do 392 metra dubine, fokusirani smo na najbolje metode da obezbedimo bezbedne i efikasne uslove rada“.