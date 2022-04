Nostalgični Waze sa temama iz 70-ih, 80-ih i 90-ih

Budite u raspoloženju retro kompjutera ili lava lampe dok krstarite u Rad Racer kupeu

Waze je svojoj aplikaciji za navigaciju dodao široke nostalgične vibracije 70-ih, 80-ih i 90-ih. Sada možete da izaberete nove opcije i da izgledate kao sjajna lava lampa na mapi za druge vozače i da se uporedite sa miroljubivim kombijem za cveće na sopstvenom ekranu.

Takođe možete mešati i uskladiti ere. Znate, samo u slučaju da ste ih sve proživeli. Na primer, možete da pređete na „dial up“, što vas čini bež sve-u-jednom računaru iz 90-ih dok se vozite u sportskom kupeu „Rad Racer“ iz 80-ih (kao u igrici za NES iz 1987.) i još uvek dobijate DJ navigator iz 70-ih.

Ali, ako više volite da živite samo u eri koju ste iskusili ili ste ljubitelj pravih tema od kraja do kraja, mogli biste to da uradite. Za ’80-e, imate glas za vežbanje aerobika i muziku koja vas pretvara u retro bumboks. Takođe možete da izaberete kabriolet pod nazivom „SUV4EVA“ i da vas pop zvezda teenibopper odvede do vašeg odredišta i usmeno vam ponudi autogram kada stignete tamo.

Birajte modove

Svaki govornik ima svoje neobične rečenice kada stignete gde god da idete: instruktor aerobika iz 80-ih kaže: „Hajde da vežbamo ponovo sutra!“ a DJ iz 70-ih to duboko polaže za vas sa „Ne mogu da vam se pridružim odavde, ali život je svejedno putovanje. Izašao sam na brzinu napolje da vidim da li mogu da dobijem još neke linije i nisam bio razočaran tokom polukružno okretanja. „Skretanje je mesto gde se okrećete; ‘me-turn’ je mesto gde mogu da izaberem šta će sledeće da svira“, rekao je taj DJ iz 70-ih.

Waze se takođe udružio sa TuneIn-om da donese muzičke hitove iz 90-ih za američke vozače dok se sinhronizuje sa aplikacijom. Britanski vozači dobijaju numere iz 70-ih, a stanica iz 80-ih će svirati tokom vožnje u Francuskoj. To su podrazumevane vrednosti, ali ništa vas ne sprečava da ometate čitav Slippery When Vet preko Spotify-a.

Da biste aktivirali funkcije, dodirnite My Waze u aplikaciji, a zatim tapnite na baner pod nazivom „Vozite sa 80-ima“. Biće tamo ograničeno vreme i dostupan je na engleskom, francuskom i portugalskom. Waze ima mnogo opcija prilagođavanja osim ovih. Kompanija je dodala glasove slavnih ličnosti poput Arnolda Schwarzeneggera, Morgana Freemana, pa čak i izmišljene likove poput Master Chief-a.

Izvor: The Verge

