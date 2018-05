Nostalgija za bolje marketinške rezultate

Mnogi često razmišljaju o onome što je prošlo, o životu kakav je nekada bio, te o danima koji su postali „dobra stara vremena.“ Te gorko-slatke emocije koje se formiraju oko događaja koji se sa daljine posmatraju isključivo kroz ružičaste naočare jesu nostalgija, osećanje koje često dominira mnogim aspektima života. Ni marketing nije izuzetak, budući da oni oglašivači koji uspeju da evociraju drage uspomene u svojim rukama imaju dragocenu strategiju.

Uspomene blagotvorno utiču na pošasti modernog doba, te ublažavaju anksioznost, usamljenost i dosadu, a povećavaju i darežljivost i toleranciju u odnosu na one koje ne poznajemo, što ostavlja puno prostora za slanje poruke o nekom proizvodu. Tako oglašivač na osnovu nekog trenutka iz prošlosti publiku može da pridobije na emotivnom nivou, a tako što će svoju poruku dovesti u vezu sa poznatim konceptima da bi izazvao osećaj sigurnosti, udobnosti i poverenja. Tako neki brend postaje vredan pažnje, a zbog toga što se dovodi u vezu sa nečim što korisnici već poznaju i vole. Takva osećanja motivišu korisnike da troše novac, te se odluče za kupovinu o kojoj možda ranije nisu ni razmišljali.

Upravo zbog toga mnoge marketinške kampanje često pribegavaju baš nostalgiji, ali je to često mnogo lakše planirati nego učiniti. Naime, poruka mora da bude autentična, te da spaja staro i novo na način koji izaziva osećaj topline, ali i donosi delić uzbuđenja koje je u vezi sa posmatranjem onoga što je poznato iz novog ugla.

Jedan od načina na koje brendovi mogu da imaju korist od nostalgije jeste da iskoriste sopstvenu priču, a kroz obeležavanje godišnjice postojanja, podsećanja na stari dizajn, te smer u kojem se proizvod kretao, ili tako što će vratiti neki stari proizvod koji je bio prilično popularan. Da bi se povećao učinak kampanje, oglašivač u svoju nostalgičnu strategiju može da uključi i okruženje, te to kako je ovo uticalo na poslovanje tokom vremena. Obeležavanje godišnjice poslovanja može da pošalje poruku da je kompanija vredna poverenja, te da je tu da ostane kako bi i dalje izlazila u susret korisnicima.

Opcije koje okidaju uspomene popularne su i na društvenim mrežama, što ukazuje na to da korisnici ne samo da žele da se sećaju lepih dana, već da to žele da čine sa porodicom i prijateljima. Tako Facebook nudi opciju On This Day koja je korisna kada su podsećanja na prošle dane u pitanju, te oglašivači ovu i slične opcije mogu da koriste na više različitih načina. Tako neki preduzimač može da prikaže fotografije mesta na kojem se danas nalaze njegove kancelarije, a pre nego što je postalo deo njegove poslovni priče, fotografije prvih proizvoda, te delove prvih reklama, kao i bilo koji sadržaj koji asocira na prošlost koja je posle nekog vremena, ma kakva da je zaista bila, obično dobra.

Jedan od zanimljivih načina za oživljavanje uspomena jeste i direktna pošta, koja se u digitalno doba smatra praistorijskom tekovinom, ali neka istraživanja ukazuju na to da u Sjedinjenim Američkim Državama, na primer, 76% korisnika još uvek više veruje katalozima i reklamama koje dobije na ovaj način. Trik je u tome da se ova metoda spoji sa novim tehnologijama, te da se kombinuje štampano i digitalno.

Ideje za budućnost često se kriju i u prošlosti, a podsećanje na dane koje su prošli proizvodima može da pruži neophodan ljudski element. Kada se dobro izvede, kampanja koja podstiče nostalgiju utiče na korisnike drugačije od bilo koje druge strategije, što na kraju donosi i povećanu dobit.

