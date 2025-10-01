Nostalgija za dvehiljaditim: Da li želite da uđete u ovaj kultni horor film?

Najnoviji primer nostalgije za devedesetim i dvehiljaditim godinama je trend u kojem se uz pomoć veštačke inteligencije građani ubacuju u kultnu horor franšizu Scream, piše Mashable.

TikTok podržava opsesiju devedesetim i ranim dvehiljaditim — uprkos tome što to vreme i nije bilo toliko sjajno. Takvo ponašanje je dovelo do toga da Scream postane centralni deo novog internet trenda. Naravno, pomoglo je i to što je serijal filmova pre nekoliko godina dobio svoj „reboot“.

Trend je poznat kao „Ghostface AI trend“ — po zloglasnom ubici iz serijala Scream. Ideja je da učitate svoju fotografiju, a AI je pretvori u sjajnu, „glossy“ sliku u stilu devedesetih, dok se iza vas šunja maskirani Ghostface. Kako se bliži oktobar i „jeziva sezona“, logično je da korisnike privlači trend inspirisan horor filmovima. Nije ovo prvi put da AI-generisane slike pokrenu ovakav talas.

Ako želite da postanete deo ovog talasa, dovoljno je da učitate svoju fotografiju i date AI-ju instrukciju da je preradi. Ideja je da slika izgleda kao da ležite na krevetu i držite slušalicu fiksnog telefona, u polumračnoj, sjajnoj sobi u stilu devedesetih. A u pozadini, naravno — Ghostface.

oh no ghostface… not me!! 🔪👻 pic.twitter.com/o2WTX0QXMb — malenia 𒉭 (@vampyrrdoll) September 28, 2025

Jedan popularan post na Redditu preporučuje konkretan prompt za generatore slika kao što je Google Gemini:

„Napravi fotografiju u snolikom y2k stilu: ležim na sjajnoj, roze satenskoj posteljini, držim veliki fiksni telefon iz devedesetih i poziram zamišljeno, dok mi duga, crna kosa u loknama slobodno pada, ukrašena roze šnalama. Nakit je diskretan: zlatne ogrlice, prstenje. Soba je sa posterima iz devedesetih, osvetljena prigušenom lampom. Šminka je jednostavna, ali glamurozna — braon sjaj za usne i olovka za usne. Fotografija bi trebalo da izgleda kao zrnasta fotka iz devedesetih. Iza mene stoji Ghostface iz filma Scream, osvetljen tek toliko da se vidi na pragu mračnog hodnika“.

I to je to — svako može da izgleda kao da je na ivici da postane sledeća žrtva u horor filmu iz devedesetih.