Note 9: Na granicama Samsung galaksije

Note 9 predstavlja mnogo više od najnovijeg Samsung telefona visoke klase; u pitanju je vrhunski telefon koji u svakom svom detalju donosi vrhunsko iskustvo. Južnokorejski gigant je sve svoje umeće implementirao u Galaxy Note 9, koji je i dalje (ne)krunisani kralj svih fablet uređaja

Note telefone vole razni tipovi kupaca: oni koji ih koriste za posao ili zabavu, zaljubljenici u tehnologiju koji znaju da će mesecima otkrivati nove „cake“ koje obezbeđuje najnovija Samsung‑ova kreacija, ali i svi koji prosto žele i očekuju vrhunske performanse dostojne top modela. Samsung ih nije razočarao, naprotiv. Dobili smo uređaj fantastičnih mogućnosti.

I pogled i dodir

Fascinacija telefonom kreće od prvog susreta, jer je teško ostati ravnodušan na njegove linije, bez obzira na nešto veće dimenzije i masu koja iznosi tačno 201 gram. Prednjom stranom dominira veliki 6,4“ Infinity Display, koji je prekriven Corning Gorilla Glass 5 staklom, baš kao i poleđina uređaja.

Note 9 je otporan na prašinu i tečnosti u skladu sa IP68 standardom, a poseduje i visok stepen otpornosti na mehanička oštećenja. Ekran se odlikuje perfektnim prikazom zahvaljujući Super AMOLED tehnologiji, fantastičnom dubinom crne boje, a po prirodi je vrlo štedljiv. I dalje je tu Always On sistem koji prikazuje obaveštenja i informacije na ekranu čak i kada je ekran (formalno govoreći) ugašen, dok je u novoj generaciji dodata HDR10 podrška. Pozadi se nalazi i skener otiska prsta ispod modula kamera, i jedan je od nekoliko metoda zaštite telefona, uz prepoznavanje lica i skener dužice oka.

S‑Pen, odnosno olovka, je važan faktor diferencijacije Note 9 od drugih pametnih telefona, ne samo zbog odlika same olovke, već i zbog odlične softverske podrške. Sada se otišlo korak dalje, pa ona komunicira sa telefonom preko Bluetooth veze i može se koristiti poput daljinca za reprodukciju YouTube klipova na povezani pametni televizor ili snimanje fotografija, uz brojne standardne funkcije poput zapisivanje beleški, prevođenja, bojenja i drugih načina za zabavu ili obavljanje posla. Samsung se s razlogom diči i baterijom, čiji je kapacitet čak 4.000 mAh, što bi trebalo da bude dovoljno za čitav dan rada u rukama najzahtevnijih korisnika. Oni manje zahtevni će s lakoćom postizati i po dva dana.

Treće važno unapređenje tiče se zvuka. Naime, Note 9 koristi stereo zvučnike, koje je optimizovao AKG, brend specijalizovan za audio tehnologije u vlasništvu Samsung‑a. Treba istaći da je podržana Dolby Atmos tehnologija, a AKG je brendirao i slušalice koje se isporučuju sa telefonom. Nisu zaboravljeni ni tradicionalni korisnici, koji će na donjoj ivici pronaći 3,5 mm konektor za slušalice.

Snaga i umeće

Uobičajeno je da Note telefoni koriste najbolji hardver koji je u datom trenutku dostupan, pa Note 9 nastavlja dobru tradiciju. Koristi osmojezgarni Exynos 9810 čipset s četiri brza jezgra koja rade na 2,7 GHz, te četiri štedljiva na 1,8 GHz. Za grafiku je zadužen Mali‑G72 MP18 čip. Telefon se može nabaviti u dve varijante – osnovni model ima 6 GB RAM‑a i 128 GB skladišnog prostora, dok skuplji raspolaže sa čak 8 GB RAM‑a i 512 GB skladišnog prostora. Tu nije kraj, pošto hibridni Dual SIM slot prihvata microSD kartice kapaciteta do 512 GB!

Zadržan je sličan sistem kamera kao na Galaxy S9+ modelu, ali je softver dodatno poboljšan. Note 9 ima dve kamere rezolucije 12 megapiksela, kombinujući standardni senzor sa dual pixel phase detection autofokusom i telefoto senzor koji omogućava 2× zum. Glavni senzor ima varijabilni otvor blende, koji će kretati u granicama od f/1.5 do f/2.4, imitirajući na taj način ponašanje ljudskog oka. Oba senzora obezbeđuju optičku stabilizaciju slike.

Softver sada koristi veštačku inteligenciju za određivanje elemenata fotografije i optimizovanje scene. Tu nije kraj, pošto softver koristi sistem superpozicije tri snimka, birajući najbolje elemente sa njih da bi kreirao jednu sliku, što rezultuje redukcijom šuma i za do 30%. Podržano je snimanje videa u 4K rezoluciji i 60 fps. Najzad, prednja kamera rezolucije 8 Mp raspolaže autofokusom, te otvorom blende od f/1.7 – selfiji će zadovoljiti i najprobirljivije.

Konsijerž, batler…

Iako Galaxy Note 9 pokazuje zavidne performanse i predstavlja odličnu igračko‑multimedijalnu mašinu, bila bi prava šteta ne koristiti ga u poslovno‑kreativne svrhe, jer servisi i dodatni softver koji nudi Samsung, daleko prevazilaze zabavu.

Za početak, obavezno se prijavite na Samsung nalog. U posebnoj prodavnici aplikacija besplatno ćete naći programe koje je Samsung prilagodio i poboljšao, unoseći dašak svojih Galaxy specijaliteta.

Najvredniji su Samsung servisi, pre svega Samsung Cloud koji čuva sve vitalne podatke i podešavanja telefona. Na raspolaganju su i Samsung Members, Samsung Social, usluge prilagođavanja sadržaja, upravljanja nalozima i lozinkama, pronalaženje lokacije telefona, te kriptovani folder. Sve te „kockice“ slaže Bixby, digitalni asistent koji je već neko vreme je sastavni deo Samsung‑ove nadogradnje Android‑a. Bixby je sve pametniji iz generacije u generaciju, mada je njegova osnovna upotreba, koja podrazumeva govornu komunikaciju, još uvek izvan poimanja nas koji još uvek razgovaramo telefonom, ali se ustručavamo da razgovaraju s telefonom. Ipak, svakako ćete rado koristiti njegove prevodilačke usluge, kako za govor, tako i za pisane reči.

Integracija s Microsoft ekosistemom je jednostavno savršena, pa možete da koristite Samsung Flow uz koji ćete na računaru imati potpuni pregled onoga što se dešava na telefonu. To ne podrazumeva samo notifikacije i čitanje i pisanje SMS‑ova, već i kompletan sistem autentifikacije u kome će Note 9 sarađivati s vašim Windows Hello sistemom.

Zgodno je da na telefonu koristite i sistem za logovanje na kao računar, bio to PIN, detekcija oblika lica, otiska prsta ili dužice oka. Verni batler, proximity sistem, može automatski da zaključa računar ako se udaljite od njega. Na primer, ako odete do toaleta, a radoznali kolega bi baš da pogleda s kim se to dopisujete na društvenim mrežama. Sve to radi brzo i pouzdano, uz blagu ogradu da nam se čini da je trajanje detekcije očne dužice ipak nešto osetljivije na vrstu i temperaturu ambijentalnog osvetljenja nego kod Galaxy S9/S9+ modela.

…i sobarica

Diskretni konsijerž i batler će vam svakako biti od pomoći, ali Galaxy Note 9 je i prava francuska sobarica koja, pored svesrdne pomoći koju pruža, ne može da prođe nezapažena u svojoj raskošnoj uniformi. Ako i ne koristite olovku za „žvrljanje“, sigurno će vam se dopasti njena uloga daljinskog upravljača koji lako menjate kamere i pravite fotografije. Dopala nam se i ideja kolega iz ZDNET‑a koji predlažu dodavanje Prev i Next tastera za kontrolu raznih plejera. I povezivanje „jedan konektor za sve“ donosi osveženje. Ako Note 9 želite da DeX‑ujete na velikom monitoru, sada će vam biti dovoljan kabl. Note 9 možete da koristite kao touchpad, kao tastaturu ili, ako upotrebite BT periferije, kao ukras. I to kao baš lep ukras u kome se krije velika snaga…

Autori: Voja Gašić i Filip Majkić

www.samsung.com/rs/

Podelite s prijateljima

Tweet