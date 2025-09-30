Nothing omogućio korisnicima da prave AI aplikacije po svojoj meri

Nothing pokreće prodavnicu aplikacija na pametnim telefonima koje su kreirane uz pomoć veštačke inteligencije, a to je korak u nešto mnogo uzbudljivije.

Nothing tvrdi da je upravo napravio „prvi korak ka operativnom sistemu koji je izvorno zasnovan na veštačkoj inteligenciji“. To i nije sasvim tačno. Playground, nova prodavnica aplikacija puna korisnički dizajniranih, AI-generisanih aplikacija, nije ni prva stvar tog tipa, niti je operativni sistem — zasnovana je na Androidu. Ideja ipak pogađa željenu metu i stvarno jeste uzbudljiva — u pitanju je nagoveštaj pametnih telefona koji su više personalizovani.

Priča o AI operativnom sistemu je u vezi s pokretanjem Essential-a, za koji se kaže da nas približava svetu „u kojem se uređaji prilagođavaju ljudima, a ne obrnuto“. Drugim rečima, Essential je Nothing-ov naziv za sve proizvode povezane sa veštačkom inteligencijom, objašnjava osnivač i izvršni direktor Karl Pej za The Verge. Iako londonski startap tvrdi da danas otkriva Essential, linija već ima nekoliko aktivnih proizvoda, uključujući AI alat za pretragu i Essential Space, koji organizuje glasovne beleške i fotografije.

Ono što je skroz novo jeste Playground, zajedno sa Essential aplikacijama. Playground je Nothing verzija prodavnice aplikacija. Sadržaće aplikacije kreirane u Essential Apps, AI-alatu koji može da napravi jednostavne aplikacije samo na osnovu pisanih uputstava.

To znači da korisnici mogu da dizajniraju sopstvene aplikacije za sopstvene potrebe. Nothing kao primer navodi aplikaciju za praćenje raspoloženja koja se sinhronizuje sa muzičkom plejlistom, alat koji od računa pravi tabelu troškova ili aplikaciju koja može da predloži šta da obučete na osnovu onoga što imate u ormaru.

Proces kreiranja aplikacija će vremenom postajati sve jednostavniji, obavljaće se direktno na telefonu, a možda i samo glasom.